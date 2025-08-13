Bianca 'bắt chước' vợ cũ Kanye West

Bianca Censori khoe thân hình nóng bỏng khi diện bodysuit màu bạc cắt xẻ sâu. Song, nữ kiến trúc sư tiếp tục bị so sánh vì phong cách thời trang giống Kim Kardashian.

Theo Page Six, Bianca Censori tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì phong cách thời trang. Trong bộ ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân, nữ kiến trúc sư diện bodysuit màu bạc xẻ sâu và tạo dáng trong quả bóng trong suốt khổng lồ.

Ở một góc hình khác, Bianca Censori hạn chế nhìn trực diện máy ảnh để lôi kéo sự chú ý vào trang phục và vóc dáng nóng bỏng.

Đáng nói, Bianca Censori bị nhận xét "sao chép" Kim Kardashian, từ trang phục tới trang điểm. Năm 2019 và năm 2022, Kim Kardashian từng diện bodysuit màu bạc khi đi nghỉ dưỡng trên bãi biển cùng con gái Chicago West.

Bianca Censori (ảnh trái) trùng phong cách bodysuit bạc với Kim Kardashian (ảnh phải). Ảnh: @biancacensori/Tiffany & Co.

Trước đây, Bianca Censori từng không ít lần bị so sánh với Kim Kardashian - vợ cũ của Kanye West. Trong một dịp, người đẹp Australia theo đuổi mốt "không nội y", diện bodysuit màu nude có chất liệu co giãn ôm sát cơ thể với những đường cắt xẻ táo bạo khi tới một tiệm spa làm đẹp.

Kể từ khi kết hôn, Kanye West và Bianca Censori luôn là nhân vật gây tranh cãi, vấp phản ứng dữ dội từ công chúng vì trang phục phản cảm và hành động không phù hợp tại nơi làm việc.

Hồi tháng 4, Kanye West từng gây xôn xao khi tuyên bố rằng vợ cũ muốn mời Bianca Censori làm người mẫu cho thương hiệu thời trang của cô. Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Kim Kardashian từng cố gắng liên lạc với Bianca Censori trong thời gian Bianca và Kanye tạm chia tay.