Bí thư TP.HCM và Đồng Nai họp bàn chuyện kết nối giao thông

Chiều nay (21/10), lãnh đạo TP.HCM và Đồng Nai cùng họp bàn giải pháp tăng cường kết nối giao thông, sớm hoàn thành các dự án trọng điểm và nghiên cứu bổ sung các dự án mới.

Tuyến Vành đai 3 đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua cầu Nhơn Trạch (phải) đến giao lộ đường 25B đã hoàn thành mới đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo SGGP, chiều 21/10, Thành ủy TP.HCM cùng Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương, nhằm thảo luận về giải pháp thống nhất kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương để mở ra các cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cuộc họp do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đồng chủ trì, có sự tham dự của các lãnh đạo chủ chốt hai địa phương. Đây là buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng chiến lược đi qua TP.HCM và Đồng Nai đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai.

Tại buổi làm việc, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh mối quan hệ láng giềng gắn bó giữa TP.HCM và Đồng Nai. Sau sáp nhập, hai địa phương có quy mô, tiềm năng phát triển lớn nhưng cũng gánh trách nhiệm nặng nề. Lãnh đạo TP.HCM cho rằng ngoài kết nối hạ tầng, hai địa phương cần "kết nối nghĩa tình, khát vọng" để cùng vượt qua trở ngại và thực hiện những mục tiêu chung.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu các đại biểu bàn sâu, nói thẳng vào vấn đề, có giải pháp thực chất, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc lớn hiện nay trong thực hiện các dự án giao thông kết nối của hai địa phương, nhất là trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai, chiều 21/10. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Về phía Đồng Nai, Bí thư Vũ Hồng Văn nhấn mạnh: "Tỉnh Đồng Nai nhận thức nếu kết nối không đồng bộ thì sẽ đánh mất cơ hội, nếu chậm trễ thì sẽ tụt lại phía sau".

Do đó, tỉnh Đồng Nai cam kết không chỉ thảo luận mà hành động, không chỉ thống nhất chủ trương mà đi đến quyết tâm cụ thể, lộ trình rõ ràng để triển khai những dự án giao thông trọng điểm, đường bộ, cao tốc, vành đai cũng như tuyến đường sắt đô thị (metro) từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Long Thành.

Theo ông, việc đồng bộ hoá hệ thống kết nối hạ tầng giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Để phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai và TP.HCM đã phối hợp cùng Bộ Xây dựng triển khai thực hiện nhiều dự án cao tốc. Khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác, ngoài các dự án cao tốc đang triển khai, Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho rằng còn cần đầu tư các dự án cầu kết nối và các tuyến đường sắt chiến lược...

Những dự án này không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo ra tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ chất lượng cao; hình thành trung tâm phát triển liền mạch, bền vững giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Nai đề xuất 2 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, cần thống nhất nhiệm vụ của từng địa phương trong việc triển khai thực hiện từng dự án cụ thể; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quy hoạch và thống nhất chủ trương đầu tư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, nhằm phát huy hiệu quả, khai thác sớm nhất, đặc biệt là các dự án kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Long Thành.

Thứ hai, nghiên cứu, bổ sung các tuyến giao thông kết nối mới căn cứ vào tình hình thực tế của hai địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới, đảm bảo linh hoạt, thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn, tối ưu hoá lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và định hình không gian kinh tế liên hoàn, bền vững.

Hiện, mạng lưới giao thông kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai có quy mô rất lớn. Về kết nối đường bộ, có 45 trục đường gồm các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường vành đai. Trong đó, 14 tuyến kết nối đang khai thác, 13 tuyến đang đầu tư và 18 tuyến đang được nghiên cứu.

Về đường sắt, có 5 tuyến quan trọng dự kiến kết nối hai địa phương, gồm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Đồng Nai; tuyến metro số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ kéo dài đến sân bay Long Thành; đường sắt quốc gia Biên Hòa - Vũng Tàu; đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép; và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Bên cạnh đó, đường thủy hiện có 12 bến khách ngang sông trên sông Đồng Nai, cùng 9 tuyến xe buýt và 79 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động thường xuyên.

Trước cuộc họp, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất về sự cần thiết triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm như cầu thay phà Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2 và tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã thống nhất giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng Đồng Nai và các đơn vị liên quan thành lập tổ công tác chung để triển khai dự án kết nối hạ tầng. Tổ công tác sẽ xây dựng quy chế hoạt động, phân nhóm dự án ưu tiên giai đoạn 2026-2030, đảm bảo tính thống nhất trong quy hoạch liên vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết tỉnh sẽ ưu tiên vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Dầu Giây - Tân Phú, Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, 4 TP.HCM, cùng các cầu Mã Đà, Cát Lái.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định Đồng Nai sẽ phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để phát triển hạ tầng liên kết vùng, hình thành khu đô thị sân bay Long Thành - trung tâm hiện đại, xanh và thông minh gắn kết với siêu đô thị TP.HCM.