Bí mật vụ Man City lỡ tay gửi đề nghị mua Messi

Man City từng chi 70 triệu bảng mua Lionel Messi chỉ vì nghe nhầm trong một cuộc họp chuyển nhượng.

Mười lăm năm trước, Man City bắt đầu cuộc tái thiết theo mô hình Barcelona. Họ lần lượt đưa Ferran Soriano, Txiki Begiristain rồi sau này Pep Guardiola về Etihad. Cái tên duy nhất Man City không thể có là Lionel Messi. Song, Leo từng ở rất gần Etihad theo cách chẳng ai tưởng tượng nổi, với một bản đề nghị được gửi đi nhầm.

Từ khi Guardiola cập bến Manchester năm 2016, tin đồn ông lôi kéo Messi liên tục xuất hiện, đặc biệt giai đoạn siêu sao người Argentina đòi rời Barca năm 2020. Dù vậy, Man City chưa bao giờ đưa ra đề nghị. Nhưng trước đó vào hè 2008, chỉ vài ngày sau khi Abu Dhabi tiếp quản CLB, nửa xanh thành Manchester suýt gây chấn động châu Âu.

Ở thời điểm đó, Man City là đội bóng tầm trung. Họ mở màn mùa 2008/09 bằng thất bại 2-4 trước Aston Villa, lực lượng rệu rã và thậm chí đứng bên bờ khủng hoảng tài chính do các vấn đề pháp lý của cựu chủ tịch Thaksin Shinawatra. HLV Mark Hughes vừa tới đã sốc vì cơ sở vật chất xuống cấp và bầu không khí thiếu sinh khí.

Mọi thứ thay đổi chóng mặt vào ngày 1/9/2008, đúng hạn chót chuyển nhượng. Khi đang chơi golf, Hughes nhận cuộc gọi từ CEO Garry Cook với câu nói: "CLB đã được mua lại". Ngay lập tức, bầu trời xám xịt ở Manchester chuyển thành mỏ vàng. Chủ sở hữu mới yêu cầu một bản hợp đồng "bom tấn" lập tức.

Sự nghiệp của Leo có thể thay đổi hoàn toàn nếu gia nhập Man City.

Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lời đề nghị được gửi đi khắp nơi, từ các siêu sao đến những cái tên viển vông. Robinho là cầu thủ đầu tiên "cắn câu", dù chính anh sau này thừa nhận bản thân tưởng đang ký hợp đồng với Chelsea, hoặc Manchester United.

Nhưng cú sốc lớn nhất là từ một cuộc gọi nội bộ. Trong lúc bàn về mục tiêu, trợ lý Pairoj Piempongsant đang nằm thư giãn bỗng thốt lên: "Rất messy, messy, it's getting messy". Từ "messy" (lộn xộn) được Cook và COO Paul Aldridge hiểu thành Messi.

Và rồi họ quyết định chốt thương vụ để khỏi lỡ thời gian. Man City gửi đến Barca đề nghị 70 triệu bảng cho Messi khi đó mới 21 tuổi nhưng là ngôi sao hàng đầu La Liga. Barcelona sững sờ. Premier League cũng sững sờ. "Các anh điên rồi sao?", Chủ tịch giải đấu Dave Richards gọi hỏi thẳng Cook ngày hôm sau.

Vụ chuyển nhượng tất nhiên không xảy ra bởi Man City gửi đề nghị mua Messi mà không hề có kế hoạch nghiêm túc, khiến Barcelona ngạc nhiên rồi thẳng thừng từ chối. "The Citizens" cũng không theo đuổi thêm khi nhận ra sai sót.

Dù vậy, câu chuyện với đầy sự hỗn loạn, ngây ngô và tham vọng thời điểm Man City đổi đời trở thành giai thoại kinh điển, mở màn cho cuộc trỗi dậy của đội bóng này trong kỷ nguyên mới.