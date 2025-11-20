Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí mật rúng động về Lewandowski ở Barcelona

  • Thứ năm, 20/11/2025 06:27 (GMT+7)
Trong cuốn tiểu sử "Lewandowski: The Real One", tác giả Sebastian Staszewski tiết lộ Barcelona yêu cầu Robert Lewandowski dừng ghi bàn ở giai đoạn cuối mùa 2022/23.

Barca từng yêu cầu Lewandowski đừng ghi thêm bàn ở cuối mùa 2022/23.

Lewandowski gia nhập Barcelona năm 2022 với mức phí 42,5 triệu bảng sau 8 năm rực rỡ tại Bayern Munich. Anh lập tức trở thành điểm tựa hàng công và ghi 23 bàn sau 34 trận, góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalonia giành lại chức vô địch La Liga.

Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là bối cảnh tài chính ngột ngạt của Barcelona. Và theo cuốn sách mới xuất bản, áp lực kinh tế lớn đến mức lãnh đạo CLB mời Lewandowski vào một cuộc họp với sự hiện diện của Chủ tịch Joan Laporta, để đưa ra đề nghị đừng ghi thêm bàn nào trong hai trận cuối mùa.

Lý do? Nếu Lewandowski cán mốc 25 bàn, Barcelona sẽ phải trả cho Bayern khoản tiền 2,2 triệu bảng theo điều khoản hợp đồng. Với chức vô địch và danh hiệu Pichichi gần như an bài, ban lãnh đạo muốn tránh khoản chi phát sinh này.

Cuốn sách viết: "Barcelona nói với Lewandowski: 'Robert, chúng tôi muốn anh ngừng ghi bàn trong những trận còn lại'. Anh nhìn họ đầy kinh ngạc. Sau hơn một thập kỷ chơi ở đẳng cấp cao nhất, chưa ai từng yêu cầu anh ngừng ghi bàn".

Lewandowski sau đó thực sự "tịt ngòi" ở hai vòng cuối, nhưng vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới. Tiết lộ này đang gây ra tranh cãi lớn tại Tây Ban Nha, đặt ra câu hỏi về mức độ khủng hoảng tài chính ở Barca và áp lực mà các ngôi sao của họ phải đối mặt.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Barcelona yêu cầu Lewandowski Robert Lewandowski Barcelona Lewandowski ghi bàn

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

