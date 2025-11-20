Bí mật rúng động về Lewandowski ở Barcelona

Trong cuốn tiểu sử "Lewandowski: The Real One", tác giả Sebastian Staszewski tiết lộ Barcelona yêu cầu Robert Lewandowski dừng ghi bàn ở giai đoạn cuối mùa 2022/23.

Lewandowski gia nhập Barcelona năm 2022 với mức phí 42,5 triệu bảng sau 8 năm rực rỡ tại Bayern Munich. Anh lập tức trở thành điểm tựa hàng công và ghi 23 bàn sau 34 trận, góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalonia giành lại chức vô địch La Liga.

Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là bối cảnh tài chính ngột ngạt của Barcelona. Và theo cuốn sách mới xuất bản, áp lực kinh tế lớn đến mức lãnh đạo CLB mời Lewandowski vào một cuộc họp với sự hiện diện của Chủ tịch Joan Laporta, để đưa ra đề nghị đừng ghi thêm bàn nào trong hai trận cuối mùa.

Lý do? Nếu Lewandowski cán mốc 25 bàn, Barcelona sẽ phải trả cho Bayern khoản tiền 2,2 triệu bảng theo điều khoản hợp đồng. Với chức vô địch và danh hiệu Pichichi gần như an bài, ban lãnh đạo muốn tránh khoản chi phát sinh này.

Cuốn sách viết: "Barcelona nói với Lewandowski: 'Robert, chúng tôi muốn anh ngừng ghi bàn trong những trận còn lại'. Anh nhìn họ đầy kinh ngạc. Sau hơn một thập kỷ chơi ở đẳng cấp cao nhất, chưa ai từng yêu cầu anh ngừng ghi bàn".

Lewandowski sau đó thực sự "tịt ngòi" ở hai vòng cuối, nhưng vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới. Tiết lộ này đang gây ra tranh cãi lớn tại Tây Ban Nha, đặt ra câu hỏi về mức độ khủng hoảng tài chính ở Barca và áp lực mà các ngôi sao của họ phải đối mặt.