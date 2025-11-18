Hansi Flick nhận ra sai lầm?

HLV Hansi Flick cùng ban huấn luyện Barcelona đang dành phần lớn thời gian các buổi tập gần đây để khắc phục triệt để vấn đề bẫy việt vị.

Hàng thủ mong manh sẽ khiến giấc mơ vô địch xa hơn với Barca.

Tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper, một màn hình lớn ngoài trời liên tục được sử dụng để phân tích video. Người trực tiếp chịu trách nhiệm mảng phòng ngự là trợ lý Heiko Westermann. Dưới sự chỉ đạo của Flick, bộ đôi này tập trung sửa chữa hai vấn đề lớn nhất của hàng thủ hiện tại.

Một, đó là thời điểm đẩy cao hoặc lùi sâu của toàn bộ khối đội hình. Hai, đó là việc duy trì khoảng cách và tư thế đứng giữa các vị trí trong tuyến phòng ngự.

Những sai lầm "chết người" của hàng thủ Barca gần đây đều được đưa lên màn hình lớn. Trong đó, bàn thua từ Kylian Mbappe trong trận El Clasico và pha lập công của Borja Iglesias trước Celta Vigo là hai ví dụ điển hình mà ban huấn luyện liên tục cho các cầu thủ xem lại.

Không chỉ hàng thủ, cả cách gây áp lực của khối đội hình cũng bị soi. Theo HLV Flick, nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở hậu vệ mà còn ở khâu pressing và việc để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm. Ông yêu cầu toàn đội phải gây áp lực mạnh mẽ và liên tục hơn lên cầu thủ cầm bóng đối phương, thay vì để họ có quá nhiều thời gian và không gian như hiện tại.

Thủ môn cũng không ngoại lệ. Trong hệ thống pressing tầm cao của Flick, thủ môn gần như trở thành một “libero”. Vì vậy, HLV thủ môn Jose Ramon de la Fuente đang tăng cường cường độ phân tích video cho những người gác đền CLB. HLV Flick luôn có mặt trong các buổi họp riêng này để trực tiếp giám sát và đưa ra chỉ đạo.

Với lịch thi đấu dày đặc sắp tới tại La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, Hansi Flick rõ ràng không muốn để những lỗ hổng phòng ngự tiếp tục trở thành “tử huyệt” của Barcelona.

Barca chơi thiếu ổn định mùa này.

Trước đó, chiến lược gia người Đức đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ các chuyên gia. Huyền thoại Ruud Gullit nhận định rằng hệ thống pressing và tuyến phòng ngự dâng cao của Flick không khác gì "tự sát", biến Barcelona thành “con mồi” cho mọi pha phản công.

Ruud Gullit gay gắt: "Lối chơi của Flick là kế hoạch sinh ra để thất bại. Tại sao cứ khăng khăng với một hệ thống mà mỗi lần mất bóng là mời đối phương phản công? Tuyến phòng ngự dâng cao như thế này là tự sát".

Thống kê cho thấy Barcelona thủng lưới 22 bàn chỉ sau 16 trận chính thức, trong đó 7 bàn chỉ trong 4 trận Champions League mùa này. "Bạn không thể vô địch bằng cách để lộ khoảng trống như thế. Mỗi pha mất bóng là một lời mời gọi bàn thua", cựu danh thủ AC Milan kết luận.