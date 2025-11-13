Bi kịch của Xavi ở Barcelona

HLV Xavi Hernandez thừa nhận chuẩn mực tại Barcelona tụt dốc trong mùa giải cuối dẫn dắt đội, nhận trách nhiệm về sự sa sút sau những thành công ban đầu.

Xavi thừa nhận sai lầm khi không duy trì chuẩn mực cao cho phòng thay đồ Barcelona.

Trong buổi chia sẻ tại Đại học ESIC, Xavi thẳng thắn: "Tôi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Barca với kỳ vọng cao cho cả cầu thủ lẫn CLB. Sai lầm của tôi là chỉ duy trì chuẩn mực cao ấy trong một năm, từ khi đến cho đến khi giành La Liga và Siêu Cúp. Sau đó, kỷ luật và sự tập trung bắt đầu giảm sút, và tôi không làm đủ tốt để ngăn cản điều đó".

Xavi thừa nhận chuẩn mực trong phòng thay đồ Barcelona sụt giảm, cầu thủ đánh mất thái độ đúng mực, sự tôn trọng và tinh thần nỗ lực, dẫn đến đội bóng không giành được danh hiệu nào trong mùa cuối cùng. Ông gọi đây là bài học lớn, tự phê bình bản thân để trưởng thành hơn.

Xavi lên nắm quyền vào cuối năm 2021 với nhiệm vụ đưa trật tự trở lại cho một Barcelona gặp khó khăn cả về tài chính lẫn phong độ. Ảnh hưởng của ông lập tức được thấy rõ. Barcelona giành lại ngôi vô địch La Liga và đăng quang Siêu Cúp Tây Ban Nha ở mùa thứ hai.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực sớm nhạt dần. Mùa 2023/24 chứng kiến Barcelona trượt dài ở các đấu trường, sự tự tin sụt giảm, xuất hiện những mâu thuẫn về chiến thuật và cường độ thi đấu. Căng thẳng giữa ban huấn luyện và cầu thủ ngày càng rõ, và cuối mùa Xavi bị sa thải.

Kể từ khi rời Barcelona, Xavi chọn kiên nhẫn thay vì vội vàng, từ chối các lời mời hấp dẫn để chờ đợi dự án phù hợp. Ông vẫn duy trì liên lạc với đội ngũ kỹ thuật, nghiên cứu chiến thuật hiện đại và chuẩn bị cho sự trở lại.