Bi kịch của trọng tài bị Mourinho làm nhục

Trọng tài Anthony Taylor lên tiếng về cú sốc ở chung kết Europa League 2023 khi ông phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cổ động viên AS Roma và HLV Jose Mourinho.

Trọng tài Taylor bị Mourinho lăng mạ sau chung kết Europa League 2023.

Ở chung kết Europa League 2023, trọng tài Taylor gây tranh cãi khi không cho Roma hưởng phạt đền dù video làm chậm chỉ rõ bóng chạm tay cầu thủ Sevilla trong vùng cấm. Trong bãi giữ xe của sân vận động sau trận, Mourinho nổi cơn thịnh nộ: "Taylor, ông là nỗi ô nhục, tên khốn nạn, đống rác rưởi".

Dù được một quan chức Roma can ngăn, "Người đặc biệt" chưa chịu dừng lại. Ông quay lại, đứng trước đầu xe để tiếp tục chửi rủa: "Đúng ý rồi đấy. Chúc mừng nhé, thằng khốn". Đám đông CĐV Roma cũng nổi giận, tấn công trọng tài tại sân bay Budapest. Gia đình Taylor bị ném ghế và chửi rủa thậm tệ.

"Đó là tình huống tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi", Taylor nói với BBC Sport. "Không chỉ vì tôi đi cùng gia đình, mà vì nó cho thấy hành vi của một số người có thể làm tổn thương người khác ra sao. Gia đình tôi chưa từng trở lại sân bóng kể từ hôm đó".

Khi được hỏi liệu Mourinho có phải là nguyên nhân gián tiếp kích động đám đông, Taylor thẳng thắn thừa nhận: "Nếu thành thật mà nói, thì đúng là có".

Ở tuổi 46, Taylor bước vào mùa giải thứ 17 tại Premier League và làm nhiệm vụ ở 3 giải lớn liên tiếp của FIFA và UEFA. Thế nhưng, ông thừa nhận sức ép khủng khiếp từ truyền thông, người hâm mộ và mạng xã hội đang bào mòn tinh thần của nhiều trọng tài.

"Chúng ta đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng điều đó không tồn tại", Taylor nói. "Một mùa giải không thể chỉ vì một quyết định mà đổ vỡ. Đằng sau chiếc còi là con người và điều bóng đá cần nhất vẫn là sự tôn trọng".