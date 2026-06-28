Bỉ 0-1 Senegal: Đại diện châu Phi gây bất ngờ

Phút 25, Habib Diarra đá bồi từ cự ly gần, đưa Senegal vượt lên dẫn trước ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Bỉ sẽ phải cẩn trọng khi đối đầu Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Senegal nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra hàng loạt cơ hội. Sau tình huống Ismaila Sarr bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 13, Habib Diarra đã chớp thời cơ sau cú sút dội cột để đá bồi, đưa "Sư tử Teranga" vượt lên dẫn trước.