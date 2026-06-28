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Thể thao World Cup 2026

Bỉ 0-1 Senegal: Đại diện châu Phi gây bất ngờ

  • Thứ năm, 2/7/2026 02:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phút 25, Habib Diarra đá bồi từ cự ly gần, đưa Senegal vượt lên dẫn trước ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Bỉ sẽ phải cẩn trọng khi đối đầu Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Senegal nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra hàng loạt cơ hội. Sau tình huống Ismaila Sarr bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 13, Habib Diarra đã chớp thời cơ sau cú sút dội cột để đá bồi, đưa "Sư tử Teranga" vượt lên dẫn trước.

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Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

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    06:41 28/6/2026 06:41 28/6/2026

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    Sáng 27/6, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand 5-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.

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