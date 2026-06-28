Bỉ 0-1 Senegal: Đại diện châu Phi gây bất ngờ

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Bỉ sẽ phải cẩn trọng khi đối đầu Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026.
Dù bị đánh giá thấp hơn, Senegal nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra hàng loạt cơ hội. Sau tình huống Ismaila Sarr bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 13, Habib Diarra đã chớp thời cơ sau cú sút dội cột để đá bồi, đưa "Sư tử Teranga" vượt lên dẫn trước.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.