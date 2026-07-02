Không còn nhận ra Vitinha

Từng được xem là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới tại PSG, Vitinha chưa đáp ứng kỳ vọng tại World Cup 2026.

Vitinha chưa đáp ứng kỳ vọng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

3 trận vòng bảng, Vitinha đều được HLV Roberto Martínez xếp đá chính, thi đấu tổng cộng 250 phút. Tuy nhiên, tiền vệ 26 tuổi gần như không tạo được tầm ảnh hưởng như kỳ vọng. Những màn trình diễn nhạt nhòa của anh cũng phản ánh bộ mặt thiếu sức sống của tuyển Bồ Đào Nha, đội chỉ đứng nhì bảng sau Colombia và nhận nhiều chỉ trích vì lối chơi kém thuyết phục.

Giới chuyên môn cho rằng nguyên nhân lớn đến từ sự khác biệt trong cách vận hành chiến thuật giữa tuyển Bồ Đào Nha và PSG. Tại đội bóng nước Pháp, Vitinha phát huy tối đa khả năng điều tiết, kiểm soát nhịp độ và sáng tạo khi sát cánh cùng Fabian Ruiz và Joao Neves. Bộ ba này được đánh giá là một trong những tuyến giữa hiệu quả nhất châu Âu mùa vừa qua.

Ngược lại, ở đội tuyển quốc gia, Vitinha gần như không còn là chính mình. Dù vẫn đá cạnh Neves và sát cánh với một tiền vệ đạt phong độ cao khác là Bruno Fernandes, tầm ảnh hưởng của Vitinha chưa thực sự rõ rệt.

Vitinha chưa tạo ảnh hưởng rõ rệt. Ảnh: Reuters.

Các thống kê cũng phản ánh rõ sự sa sút của tiền vệ sinh năm 2000. Điểm đánh giá trung bình của anh tại World Cup chỉ đạt 6,8, thấp hơn đáng kể so với mức 7,7 dưới màu áo PSG mùa này.

Sau ba trận, Vitinha mới tạo ra 2 cơ hội, thắng 5 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 281 đường chuyền, tạo ra 54 tình huống gây áp lực và buộc đối thủ mất bóng 9 lần. Hầu hết chỉ số đều thấp hơn so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Sau khi chỉ xếp nhì vòng bảng, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia ở vòng 32 đội. Nếu giành chiến thắng, họ nhiều khả năng sẽ đối đầu Tây Ban Nha tại vòng tiếp theo.

HLV Martinez thừa nhận đội bóng đang gặp khó trong việc kiểm soát thế trận và thích nghi với điều kiện thi đấu tại World Cup 2026. Trong bối cảnh đó, việc làm nổi bật vai trò của Vitinha là nhiệm vụ quan trọng nếu Bồ Đào Nha muốn cạnh tranh chức vô địch.

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan Rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha có màn trình diễn ấn tượng trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.