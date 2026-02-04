Bệnh viện Trung Quốc gây phẫn nộ vì livestream lộ vùng kín bệnh nhân

Buổi phát trực tiếp giảng dạy y khoa tại một bệnh viện Trung Quốc gây tranh cãi khi xuất hiện hình ảnh nhạy cảm của bệnh nhân.

Một buổi phát trực tiếp giảng dạy y khoa của khoa Phụ sản II, Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung y Dược Thiểm Tây (Trung Quốc) diễn ra vào tối 2/2 đã gây tranh cãi khi hình ảnh được cho là làm lộ bộ phận nhạy cảm của nữ bệnh nhân trên nền tảng mạng xã hội. Sau khi bị nhiều cư dân mạng phản ánh, buổi phát trực tiếp đã bị dừng lại.

Ngày 3/2, bệnh viện xác nhận với phóng viên Modern Express rằng đã nắm được sự việc và đang tiến hành xử lý. Cùng ngày, phóng viên Red Star News liên hệ với đường dây nóng giám sát đạo đức và tác phong y tế của bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng, giảng viên đã chủ động ngắt buổi phát trực tiếp.

Đại diện trực tổng đài cho biết sau khi xác minh với khoa Phụ sản II, nội dung phát trực tiếp nói trên được thực hiện với mục đích giảng dạy trực tuyến, không phải là ca phẫu thuật diễn ra tại thời điểm đó. Phía bệnh viện cũng cho hay sẽ xem xét xử lý các cá nhân liên quan nếu xác định có sai phạm.

Theo các hình ảnh chụp màn hình do cư dân mạng đăng tải, nữ bệnh nhân nằm trên bàn mổ, không thấy rõ mặt nhưng vùng nhạy cảm hiện rõ. Theo Jimu News, tại một số thời điểm, phòng phát trực tiếp thu hút tới khoảng 50.000 lượt người xem cùng lúc, phần bình luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Thông tin từ The Paper cho biết khoa Phụ sản II của bệnh viện duy trì hoạt động đào tạo, tập huấn chuyên môn định kỳ vào thứ Hai hàng tuần, dành cho đội ngũ nhân viên y tế chuyên ngành Sản - Phụ khoa.

Vào lúc 18h ngày 2/2, khoa này tổ chức một buổi giảng dạy trực tuyến thông qua tài khoản video WeChat của khoa, với nội dung xoay quanh điều trị phẫu thuật chứng tiểu không tự chủ do gắng sức (SUI) và xử trí các biến chứng liên quan.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên trình chiếu các slide thao tác phẫu thuật và phát xen kẽ một đoạn video giảng dạy về kỹ thuật treo niệu đạo giữa không căng qua đường niệu đạo, với thời lượng khoảng 4 phút. Đoạn video này có xuất hiện hình ảnh bộ phận riêng tư cục bộ của nữ bệnh nhân, nhưng không kèm theo thông tin có thể nhận diện danh tính cá nhân. Khi nhận thấy các bình luận bất thường từ người xem, giảng viên đã chủ động ngắt buổi phát trực tiếp.

Bệnh viện thừa nhận việc sử dụng nền tảng công cộng để phát trực tiếp video giảng dạy nội bộ là không phù hợp, cho thấy những hạn chế về kỹ năng sử dụng môi trường mạng của đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời bộc lộ những thiếu sót trong công tác quản lý hoạt động đào tạo chuyên môn.

Ngay sau sự việc, bệnh viện đã đóng các đường dẫn liên quan, đồng thời triển khai rà soát toàn diện nội dung giảng dạy và các kênh nền tảng được sử dụng trong toàn viện, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Sau khi xem xét, bệnh viện quyết định kỷ luật Trưởng khoa Phụ sản II bằng hình thức cảnh cáo nghiêm khắc và tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm. Các cá nhân thuộc phòng Y vụ chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Những lãnh đạo bệnh viện có liên quan đã được báo cáo lãnh đạo để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.