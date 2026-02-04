Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

46 người cấp cứu sau bữa tiệc của ngân hàng ở TP.HCM: Tìm thấy E. coli

  • Thứ tư, 4/2/2026 10:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đến sáng 4/2, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa chưa ghi nhận ca nghi ngộ độc mới liên quan bữa tiệc tất niên của một ngân hàng. Một số trường hợp nhập viện còn tiêu chảy nhẹ.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự bữa tiệc tất niên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: TTXVN.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) cho biết kết quả cấy bệnh phẩm ở một số bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc cho thấy dương tính với vi khuẩn E. coli. Từ chiều 3/2 đến sáng nay, bệnh viện không ghi nhận thêm ca mới.

Tổng cộng có 46 trường hợp liên quan vụ việc, trong đó 16 người được khám cấp cứu, cho thuốc về nhà theo dõi, 30 người nhập viện điều trị. Ngày 3/2, bệnh viện đã cho xuất viện 4 trường hợp, dự kiến trong hôm nay tiếp tục cho ra viện thêm một số bệnh nhân do tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, ngày 31/1, một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa tổ chức tiệc tất niên với khoảng 170 người tham dự. Thức ăn được đặt tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển về trụ sở ngân hàng. Các món ăn gồm ốc hương, gỏi sứa, tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối và lẩu cá mú nấu ngót.

Đến khoảng 14h ngày 1/2, một số người xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt và phải vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám, điều trị. Các bệnh nhân nhập viện rải rác từ chiều 1/2; đến chiều 3/2 vẫn có trường hợp tiếp tục đến bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hiện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với cơ sở cung cấp suất ăn, đồng thời lấy mẫu thực phẩm liên quan để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Trứng 'rẻ mà chất', bốn nhóm người này có thể ăn hàng ngày

Giữa thời buổi bão giá thì ăn trứng là lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ. Vậy loại thực phẩm 'rẻ mà chất' này mang lại lợi ích gì và những ai nên bổ sung trứng vào thực đơn hàng ngày?

1 giờ trước

Bệnh viện công mới ở TP.HCM được khách nước ngoài đánh giá 5 sao

Dù số nhân sự được điều động giảm mạnh so với trước sáp nhập, bệnh viện vẫn ghi nhận mức tăng rõ rệt về cấp cứu, khám chữa bệnh trong tháng đầu vận hành.

2 giờ trước

Cách tính nồng độ cồn theo chuẩn Bộ Y tế

Việc kiểm soát lượng cồn giúp người uống chủ động giới hạn mức tiêu thụ, giảm rủi ro cho sức khỏe và an toàn trong những ngày lễ.

3 giờ trước

Nguyễn Thuận

nghi ngộ độc TP.HCM dương tính E. coli E. coli Bà Rịa

    Đọc tiếp

    12 cach tang ham muon tinh duc cho phu nu hinh anh

    12 cách tăng ham muốn tình dục cho phụ nữ

    15 giờ trước 21:16 3/2/2026

    0

    Khi sự hứng thú suy giảm, việc áp dụng các chiến lược khoa học, an toàn có thể giúp cải thiện đời sống tình dục và chất lượng mối quan hệ.

    Nguyen nhan gay hai gan so mot hinh anh

    Nguyên nhân gây hại gan số một

    15 giờ trước 20:31 3/2/2026

    0

    Nhiều người cho rằng suy gan cấp chủ yếu do rượu bia gây ra. Tuy nhiên, trên thực tế, rượu chỉ là một trong số rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến suy gan cấp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý