Trứng 'rẻ mà chất', bốn nhóm người này có thể ăn hàng ngày

Giữa thời buổi bão giá thì ăn trứng là lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ. Vậy loại thực phẩm 'rẻ mà chất' này mang lại lợi ích gì và những ai nên bổ sung trứng vào thực đơn hàng ngày?

Trứng là nguồn cung cấp protein có giá trị sinh học cao cùng các dưỡng chất thiết yếu như choline, vitamin, hỗ trợ tối ưu quá trình phát triển não bộ, củng cố hệ miễn dịch và giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Ảnh: Freepik.

Ăn trứng không chỉ nhận được nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng mà còn là một trong những thực phẩm giàu protein nhất.

Trứng "rẻ mà chất" như thế nào?

Theo phân tích thành phần dinh dưỡng, trong 01 quả trứng lớn chứa khoảng:

Lượng calo: 72

Tổng chất béo: 4,8 g

Tổng carbohydrate: 0,4 g

Protein: 6,3 g

Kali: 69 mg

Natri: 71 mg

Cholesterol: 186 mg

Vitamin A:160 mcg - 5,4% giá trị hàng ngày (DV)

Canxi: 2,2% DV

Sắt: 4,9% DV

Trứng rất giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Protein trong trứng là protein chất lượng cao chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp và phục hồi tế bào.

Trứng còn rất giàu choline, một dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của não bộ và khả năng ghi nhớ. Lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng là hai chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Trứng được công nhận là một nguồn protein chất lượng cao, cụ thể là có đầy đủ các acid amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Trứng chứa nhiều loại vitamin mà mọi người khó có thể ăn đủ từ nguồn thực phẩm khác như: nhiều vitamin (A, D, E, B12, choline), khoáng chất (sắt, kẽm) và các chất chống oxy hóa quan trọng. ThS.BS. Nguyễn Thu Yên

Mặc dù lòng đỏ trứng chứa hàm lượng cholesterol đáng kể nhưng các nghiên cứu khoa học hiện đại đã chứng minh cholesterol trong trứng không hoàn toàn có hại.

Thực tế, ngày càng có nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy trứng rất giàu dinh dưỡng và đối với một người có thể trạng khỏe mạnh bình thường, việc duy trì ăn trứng mỗi ngày trong một chế độ ăn uống cân bằng là hoàn toàn hợp lý và có lợi cho sức khỏe. Vậy những đối tượng nào sẽ nhận được lợi ích tối đa khi duy trì thói quen này?

Những nhóm người hưởng lợi khi ăn trứng hàng ngày

Trẻ em và thanh thiếu niên đang phát triển

Trứng là món yêu thích của đa số trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Không chỉ là nguồn protein chất lượng cao giúp xây dựng cơ bắp và hỗ trợ phát triển chiều cao mà trứng còn chứa choline và DHA, hai dưỡng chất rất quan trọng cho sự phát triển não bộ của trẻ đang phát triển.

Người tập thể hình và vận động viên

Với lượng protein hoàn hảo (khoảng 6 - 7g mỗi quả) đầy đủ các acid amin thiết yếu, ăn trứng giúp cung cấp năng lượng bền bỉ, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện cho nhóm người này.

Phụ nữ mang thai

Trứng đặc biệt bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai nên bà bầu có thể ăn trứng suốt thai kỳ trong chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh.

Lượng choline dồi dào trong trứng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não và tủy sống trong thời kỳ mang thai. Ngoài việc bổ sung acid folic, việc tiêu thụ choline có thể làm giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở trẻ.

Ăn trứng vào bữa sáng giúp giảm cân lành mạnh.

Người muốn giảm cân

Chế độ ăn giàu protein thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác đói và giúp cơ thể giữ được nhiều cơ nạc hơn. Vì vậy, ăn trứng là cách hiệu quả cho người muốn giảm cân và tăng cơ.

Đặc biệt, ăn trứng vào bữa sáng giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn so với việc ăn bánh mì hay ngũ cốc. Điều này giúp kiểm soát cơn thèm ăn và giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

Nghiên cứu của Đại học bang Louisiana (Mỹ) cho thấy, ăn hai quả trứng vào bữa sáng giúp người lớn thừa cân giảm cân nhiều hơn và cảm thấy có nhiều năng lượng hơn so với những người ăn bánh mì tròn vào bữa sáng có lượng calo tương đương. Nghiên cứu chứng minh cảm giác no và năng lượng tăng lên nhờ ăn trứng giúp mọi người tuân thủ chế độ ăn ít calo tốt hơn.

Lưu ý: Nên chọn trứng an toàn, bảo quản đúng cách và đảm bảo tất cả các món làm từ trứng đều được nấu chín. Luộc hoặc hấp trứng là cách chế biến tốt nhất để giữ trọn dinh dưỡng; hạn chế chiên với quá nhiều dầu mỡ hoặc bơ. Những người có nguy cơ tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn cách ăn trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe.