Bệnh viện công mới ở TP.HCM được khách nước ngoài đánh giá 5 sao

Dù số nhân sự được điều động giảm mạnh so với trước sáp nhập, bệnh viện vẫn ghi nhận mức tăng rõ rệt về cấp cứu, khám chữa bệnh trong tháng đầu vận hành.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 khoác áo mới sau 1 tháng hoạt động. Ảnh: Medinet.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau hơn một tháng hoạt động theo mô hình “1 bộ máy - 2 cơ sở - một chuẩn chất lượng”, cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định bước đầu ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số nhân viên làm việc tại cơ sở này hiện là 133 người, giảm 44% so với trước đó, song khối lượng tiếp nhận người bệnh lại tăng đáng kể.

Cụ thể, trong tháng đầu vận hành, Cơ sở 2 tiếp nhận 1.014 lượt cấp cứu, tăng 37% so với tháng 12/2025. Lượt khám bệnh đạt 14.304 ca, tăng 35% so với cùng kỳ. Số người nước ngoài đến khám, chữa bệnh cũng tăng 25%, đạt 123 lượt.

Tính chung cả tháng, Cơ sở 2 đã tiếp nhận 217 lượt người bệnh là người nước ngoài, tăng gần 89% so với tháng trước sáp nhập. Trong đó có 72 lượt khám ngoại trú, 119 lượt cấp cứu, 23 lượt điều trị nội trú và 4 ca phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật chương trình và phẫu thuật cấp cứu.

Điều đáng chú ý là sự gia tăng người bệnh quốc tế không chỉ thể hiện qua con số mà còn qua phản hồi thực tế. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều Việt kiều và người nước ngoài để lại đánh giá tích cực, ghi nhận thái độ thân thiện, chuyên nghiệp của đội ngũ y tế, thời gian chờ khám ngắn, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và chi phí điều trị hợp lý.

Song song với công tác khám, chữa bệnh thường quy, cơ sở 2 đã sớm triển khai nhiều kỹ thuật điều trị và phẫu thuật ở mức độ trung và cao. Tận dụng năng lực chuyên môn của bệnh viện hạng I, cấp chuyên sâu.

Trong tháng đầu tiên, các bác sĩ đã thực hiện an toàn nhiều ca bệnh phức tạp như ERCP kết hợp cắt túi mật nội soi trong cùng một thì. Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tiêu hóa, phẫu thuật đa chấn thương, tán sỏi thận qua da ít xâm lấn, thay khớp háng toàn phần cho người cao tuổi và các kỹ thuật giảm đau đa mô thức hiện đại.

Đặc biệt, toàn bộ ca phẫu thuật cấp cứu đều được xử trí ngay tại cơ sở 2, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp ngoại khoa, gây mê hồi sức của hai cơ sở. Mô hình liên thông đột quỵ cũng được triển khai hiệu quả, giúp người bệnh nhồi máu não được điều trị kịp thời trong “giờ vàng” trước khi chuyển về cơ sở chính can thiệp chuyên sâu.

Nhiều bệnh nhân phản hồi chỉ mất khoảng 10 phút để được bác sĩ thăm khám. Đội ngũ y tế chủ động giao tiếp song ngữ, hướng dẫn chi tiết các thủ tục đăng ký, thanh toán và bảo hiểm, đặc biệt với người nước ngoài.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, sau tháng đầu vận hành, cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã góp phần giảm tải cho cơ sở chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện hữu.