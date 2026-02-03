Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chỉ trong 2 ngày, 4 người nhập cấp cứu vì cùng một bệnh

  • Thứ ba, 3/2/2026 19:30 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Thời tiết chuyển lạnh cùng áp lực công việc, sinh hoạt đảo lộn dịp cận Tết Nguyên đán khiến số ca đột quỵ xuất huyết não gia tăng, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân xuất huyết não. Ảnh: BVCC.

Chỉ trong hai ngày đầu tuần, bệnh viện ở Tây Ninh đã tiếp nhận 4 trường hợp xuất huyết não nhập viện trong tình trạng nặng. Các bệnh nhân nhanh chóng được ê-kíp Ngoại Thần kinh hội chẩn, phẫu thuật cấp cứu và được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Theo ghi nhận của bệnh viện, số ca đột quỵ xuất huyết não có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, trùng với giai đoạn thời tiết chuyển lạnh và thời điểm cận Tết. Đáng chú ý, phần lớn người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng việc kiểm soát huyết áp chưa hiệu quả.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết cận Tết là giai đoạn nhiều người phải đối mặt với áp lực công việc, tài chính, thói quen sinh hoạt thay đổi.

“Việc quên uống thuốc, uống thuốc không đúng giờ khiến huyết áp không được kiểm soát ổn định. Trong khi đó, thời tiết lạnh làm mạch máu co lại, từ đó làm tăng nguy cơ xuất huyết não, đặc biệt ở nhóm người có bệnh lý nền”, bác sĩ Phát phân tích.

Theo bác sĩ Phát, xuất huyết não là tình trạng cấp cứu nội khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay cả khi qua cơn nguy kịch, người bệnh vẫn có nguy cơ đối mặt với các di chứng nặng nề như yếu liệt, rối loạn vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.

xuat huyet nao anh 1

Bệnh nhân đột quỵ được điều trị tại khoa ICU. Ảnh: BVCC.

Người dân cần đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau đầu dữ dội, méo miệng, nói đớ, yếu liệt tay chân; buồn nôn, nôn ói, lơ mơ, rối loạn ý thức; co giật hoặc ngất xỉu không rõ nguyên nhân.

Để chủ động phòng ngừa đột quỵ, xuất huyết não trong mùa lạnh và dịp Tết, bác sĩ Phát khuyến cáo người dân nên đo và theo dõi huyết áp thường xuyên, đặc biệt là người có tăng huyết áp hoặc bệnh lý nền. Việc dùng thuốc cần đúng liều, đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ và tái khám định kỳ để được điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Bên cạnh đó, mỗi người cần kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc, giữ ấm cơ thể, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá và chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

Nguyễn Thuận

