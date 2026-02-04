Estée Lauder bị phạt nặng tại Canada

Tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder bị tòa án Canada tuyên phạt 750.000 USD do không khai báo và không chấp hành lệnh xử lý liên quan sản phẩm chứa PFAS.

Một số sản phẩm kẻ mắt của Estée Lauder có chứa PFAS. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 2/2, Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada thông báo Estée Lauder Cosmetics Ltd. đã bị Tòa án Tư pháp Ontario tuyên phạt 750.000 USD do vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường Canada năm 1999.

Theo cơ quan chức năng, phán quyết được đưa ra sau khi doanh nghiệp này nhận tội với hai hành vi vi phạm, gồm không thông báo cho chính phủ về một hoạt động mới có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và không chấp hành lệnh tuân thủ do nhà chức trách ban hành.

Ngoài khoản tiền phạt, tòa án còn yêu cầu công ty thông báo bản án tới các cổ đông, đồng thời chuyển toàn bộ số tiền phạt vào Quỹ Khắc phục Thiệt hại Môi trường của Chính phủ Canada.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc kiểm tra định kỳ vào tháng 5/2023, khi các thanh tra phát hiện công ty đang kinh doanh một số sản phẩm kẻ mắt có chứa Perfluorononyl Dimethicone. Đây là hợp chất thuộc nhóm PFAS, thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” do có khả năng tồn lưu lâu dài trong môi trường và khó phân hủy.

Theo quy định của Canada, việc nhập khẩu, phân phối và buôn bán mỹ phẩm có chứa Perfluorononyl Dimethicone được xếp vào nhóm “hoạt động mới quan trọng”, buộc doanh nghiệp phải thông báo trước cho chính phủ để cơ quan chức năng đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường. Tuy nhiên, Estée Lauder Cosmetics Ltd. đã không thực hiện nghĩa vụ này, dẫn đến hành vi vi phạm quy định của luật môi trường.

Sau đó, vào ngày 8/6/2023, cơ quan chức năng ban hành lệnh tuân thủ bảo vệ môi trường, yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục vi phạm. Việc không chấp hành lệnh này khiến doanh nghiệp tiếp tục bị xác định vi phạm thêm một điều khoản khác của Luật Bảo vệ Môi trường Canada.

Hệ quả là sau bản án, tên của công ty sẽ được đưa vào Danh sách các tổ chức vi phạm môi trường của Canada, nơi công bố thông tin về các doanh nghiệp bị kết án theo các đạo luật liên bang liên quan đến bảo vệ môi trường.

Giới chức Canada nhấn mạnh việc thực thi nghiêm các quy định môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái và bảo đảm các sản phẩm lưu hành trên thị trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn.

PFAS (các chất per- và polyfluoroalkyl) là tên gọi chung của hơn 15.000 hợp chất do con người tổng hợp. Nhóm chất này thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” bởi đặc tính rất khó phân hủy, có thể tồn tại dai dẳng trong môi trường suốt thời gian dài.

Perfluorononyl Dimethicone, thành phần được phát hiện trong một số sản phẩm mỹ phẩm, cũng thuộc nhóm PFAS. Đây là một loại polymer silicone, đôi khi được sử dụng nhằm tăng độ bám, độ bền, khả năng tán đều cũng như tính năng chống nước hoặc chống dầu của mỹ phẩm khi thoa lên da.

Tại Canada, Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada phối hợp cùng Bộ Y tế Canada trong công tác giám sát, nhằm bảo đảm tất cả mỹ phẩm lưu hành trên thị trường đáp ứng các yêu cầu về an toàn đối với môi trường và sức khỏe con người. Các sản phẩm này phải tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Canada năm 1999, Luật Thực phẩm và Dược phẩm, cùng các quy định liên quan đến quản lý mỹ phẩm.