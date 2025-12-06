Bệnh nhân đột quỵ ở Côn Đảo định vay nợ thuê máy bay vào đất liền

Gia đình muốn vay nợ thuê máy bay đưa bệnh nhân đột quỵ từ Côn Đảo vào đất liền, nhưng bác sĩ thuyết phục điều trị tại chỗ bằng rtPA và người đàn ông 60 tuổi đã hồi phục gần hoàn toàn.

Ngày 6/12, trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết vừa kết thúc buổi báo cáo chuyên môn thì nhận được nhiều cuộc gọi từ một bác sĩ trẻ đang hỗ trợ chuyên môn tại Côn Đảo. Bác sĩ này báo về ca bệnh nam 60 tuổi bị đột quỵ tuần hoàn sau, khởi phát yếu nửa người phải trong khoảng 5-9 giờ, được xác định là đột quỵ tuần hoàn sau.

Bệnh nhân đột quỵ được điều trị kịp thời. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân làm nghề phụ bán bún tại khu lao động, hoàn cảnh khó khăn, trong người chỉ còn 3 triệu đồng. Khi được tư vấn cần chuyển viện và điều trị càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ tổn thương não lan rộng, gia đình lập tức tìm cách vay mượn tiền thuê máy bay đưa bệnh nhân vào đất liền, chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Theo đánh giá chuyên môn, bệnh nhân bị nhồi máu tuần hoàn sau mức độ trung bình, điểm NIHSS 6. Nhiều khả năng người bệnh không có tắc động mạch thân nền, do đó không chỉ định can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ.

“Việc chuyển tuyến bằng máy bay trong trường hợp này vừa tốn kém, vừa không mang lại lợi ích điều trị vượt trội”, PGS Thắng nhận định.

Nhóm bác sĩ tại Côn Đảo cùng Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 giải thích rõ tiên lượng và đề nghị gia đình dừng việc vay nợ để chuyển tuyến, ưu tiên sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (rtPA) điều trị ngay tại địa phương nhằm rút ngắn thời gian cửa sổ can thiệp. Sau khi được hỗ trợ một phần chi phí lọ thuốc trị giá 11 triệu đồng, gia đình đồng thuận điều trị tại chỗ.

Bác sĩ Thắng cho hay bệnh nhân được truyền rtPA trong một giờ và hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn méo miệng nhẹ. Ông có thể đi lại, nói chuyện rõ ràng và dự kiến xuất viện sau khi kiểm tra lại CT vào ngày mai.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, đây là ca đột quỵ cấp thứ hai tại Côn Đảo được điều trị tái thông thành công trong vòng hai tháng gần đây. Ông cho rằng việc xây dựng năng lực điều trị đột quỵ tại tuyến địa phương, đặc biệt ở khu vực đảo xa đất liền, là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân tiếp cận điều trị kịp thời trong “thời gian vàng”, từ đó giảm nguy cơ tử vong, hạn chế tàn phế lâu dài và tránh gánh nặng chi phí do phải di chuyển cấp cứu về đất liền.

Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là tình trạng não bị tổn thương không hồi phục do dòng máu nuôi não bị gián đoạn. Khi tế bào thần kinh thiếu oxy và dưỡng chất, chức năng não có thể mất vĩnh viễn chỉ trong thời gian ngắn.

Đột quỵ não gồm hai thể chính:

Xuất huyết não: Mạch máu não vỡ, gây chảy máu trong hoặc xung quanh não.

Nhồi máu não (thiếu máu não): Mạch máu não bị tắc bởi cục huyết khối hoặc mảng xơ vữa, làm giảm lưu lượng máu và dưỡng chất đến tế bào não

Quy tắc FAST là cụm từ viết tắt được Hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng như nhiều tổ chức khác sử dụng, giúp bệnh nhân và người thân dễ dàng ghi nhớ về những triệu chứng của đột quỵ nhằm nhận biết sớm và cấp cứu kịp thời.

Khuôn mặt (Face): Miệng của người bị đột quỵ thường lệch sang một bên, nếp nhăn mũi - má mờ, mắt sụp. Một số người bị liệt cơ mặt, không thể cười hoặc cử động miệng bình thường.

Cánh tay (Arm): Người bị đột quỵ thường không thể nhấc cả hai tay lên do yếu, liệt cơ tay.

Lời nói (Speech): Người bị đột quỵ thường rối loạn ngôn ngữ, nói khó, nói lắp, nói đớ. Do đó, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách yêu cầu họ lặp lại một cụm từ đơn giản.

Thời điểm (Time): Khi gặp những triệu chứng trên, cần gọi cấp cứu ngay. Người bệnh cần ghi nhớ thời điểm phát bệnh để thông báo với nhân viên y tế.