Thói quen lặp lại suốt một tháng khiến người đàn ông suy thận cấp

Người đàn ông phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng miếng dán giảm đau trong gần một tháng, dẫn đến suy giảm nhanh chóng chức năng thận.

Người dân chỉ nên sử dụng miếng dán giảm đau dưới sự chỉ định của nhân viên y tế. Ảnh: Shutterstock.

Theo ETToday, người đàn ông 44 tuổi có sức khỏe khá ổn định, chỉ bị suy giảm nhẹ chức năng thận và từng được chẩn đoán suy thận mạn ở mức độ nhẹ. Năm 2017, ông từng bị gãy xương đùi trái do tai nạn xe đạp, sau phẫu thuật được phát hiện mắc loãng xương nguyên phát. Khi đó, bác sĩ kê đơn vitamin D hoạt tính và viên bổ sung canxi để cải thiện mật độ xương.

Một thời gian sau, người đàn ông tiếp tục gặp tai nạn giao thông, chấn thương cột sống cổ. Ban đầu, ông uống thuốc giảm đau loxoprofen, sau đó chuyển sang dùng miếng dán chứa cùng hoạt chất và dán hai lần mỗi ngày để giảm đau nhức vùng cổ vai gáy.

Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy một tháng, kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận của bệnh nhân suy giảm nhanh chóng. Chỉ số creatinine tăng vọt lên 5,16 mg/dL (mức bình thường khoảng 0,7-1,2 mg/dL), đồng thời nồng độ canxi trong máu cũng tăng từ 8,9 lên 12 mg/dL.

Người bệnh phải nhập viện khẩn cấp, không có biểu hiện phát ban, sốt hay dấu hiệu nhiễm trùng, nên bác sĩ loại trừ nguyên nhân bệnh truyền nhiễm. Tại bệnh viện, nhóm điều trị ngay lập tức ngừng tất cả thuốc có nguy cơ gây tổn thương thận mà người bệnh đang sử dụng, gồm vitamin D hoạt tính, viên canxi và miếng dán loxoprofen.

Sau đó, ê-kíp tiến hành sinh thiết thận và phát hiện tổn thương “viêm kẽ thận cấp” và “tổn thương ống thận cấp” - những dấu hiệu điển hình của viêm thận do thuốc.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân khác, nhóm chuyên môn xác định nhiều khả năng tình trạng suy thận cấp này liên quan đến loxoprofen trong miếng dán giảm đau. Rất may, chức năng thận của bệnh nhân dần hồi phục sau khi ngừng sử dụng.

Dược sĩ Hồng Chính Hiến nhấn mạnh đa số thuốc giảm đau, kháng viêm dạng thoa, dán ngoài da vẫn an toàn khi sử dụng đúng hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, với những người có bệnh thận mạn tính hoặc nồng độ canxi trong máu cao, việc dùng thuốc giảm đau dài ngày cần được bác sĩ hoặc dược sĩ thăm khám, tư vấn kỹ để lựa chọn biện pháp phù hợp và an toàn hơn.

Ông cũng khuyến cáo người bệnh nên chú ý các dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng thuốc và ngừng thuốc ngay khi có nghi ngờ tác dụng phụ.