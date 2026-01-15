Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bên trong trận địa pháo hoa mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

  • Thứ năm, 15/1/2026 12:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trận địa pháo hoa phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Phao hoa Dai hoi Dang anh 1

Sáng 15/1, trận địa pháo hoa đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Phao hoa Dai hoi Dang anh 2

Hàng loạt giàn ống phóng pháo hoa tầm cao, khung giá đỡ kim loại và thiết bị kỹ thuật chuyên dụng được lắp đặt ngay ngắn, cố định chắc chắn theo phương án đã được phê duyệt. Khu vực trận địa được khoanh vùng, kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Phao hoa Dai hoi Dang anh 3

Lực lượng chức năng tiến hành những khâu hoàn thiện cuối cùng như căn chỉnh hệ thống ống phóng, kiểm tra liên kết khung giá và rà soát toàn bộ trận địa.
Phao hoa Dai hoi Dang anh 4
Phao hoa Dai hoi Dang anh 5Phao hoa Dai hoi Dang anh 6

Theo phương án tổ chức, tổng số pháo hoa sử dụng trong chương trình gồm 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.
Phao hoa Dai hoi Dang anh 7
Phao hoa Dai hoi Dang anh 8
Phao hoa Dai hoi Dang anh 9Phao hoa Dai hoi Dang anh 10

Theo kế hoạch, chương trình pháo hoa sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1, theo kịch bản tổng thể của Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Phao hoa Dai hoi Dang anh 11

UBND TP. Hà Nội đã giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá hợp quy đối với toàn bộ pháo hoa, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng.
Phao hoa Dai hoi Dang anh 12

Công an TP. Hà Nội chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông; tổ chức phân luồng giao thông quanh khu vực bắn pháo hoa, tạo điều kiện cho các phương tiện kỹ thuật và phương tiện vận chuyển đạn pháo hoa tiếp cận trận địa.
Phao hoa Dai hoi Dang anh 13

Với quy mô lớn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, màn bắn pháo hoa tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn ấn tượng, khép lại đêm nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV bằng những hình ảnh rực rỡ, trang trọng.

GS David Dapice: Đại hội XIV mở ra 'Đổi mới 2.0' cho Việt Nam

GS David Dapice, Đại học Tufts (Mỹ), nhận định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa tương tự bước ngoặt Đổi mới năm 1986, mở ra giai đoạn “Đổi mới 2.0” với trọng tâm là mô hình tăng trưởng mới, kinh tế số và tăng trưởng xanh.

6 giờ trước

Khai trương các không gian trưng bày chào mừng Đại hội XIV

Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội” trưng bày các tài liệu lưu trữ với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ đại hội Đảng.

16 giờ trước

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIV

Sáng 14/1, hàng trăm phương tiện đã tham gia buổi tổng duyệt phương án dẫn đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

30:1810 hôm qua

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

