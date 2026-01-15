Bên trong trận địa pháo hoa mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Hàng loạt giàn ống phóng pháo hoa tầm cao, khung giá đỡ kim loại và thiết bị kỹ thuật chuyên dụng được lắp đặt ngay ngắn, cố định chắc chắn theo phương án đã được phê duyệt. Khu vực trận địa được khoanh vùng, kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo phương án tổ chức, tổng số pháo hoa sử dụng trong chương trình gồm 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Theo kế hoạch, chương trình pháo hoa sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1, theo kịch bản tổng thể của Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

UBND TP. Hà Nội đã giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá hợp quy đối với toàn bộ pháo hoa, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng.

Với quy mô lớn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, màn bắn pháo hoa tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn ấn tượng, khép lại đêm nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV bằng những hình ảnh rực rỡ, trang trọng.

GS David Dapice, Đại học Tufts (Mỹ), nhận định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa tương tự bước ngoặt Đổi mới năm 1986, mở ra giai đoạn “Đổi mới 2.0” với trọng tâm là mô hình tăng trưởng mới, kinh tế số và tăng trưởng xanh.

