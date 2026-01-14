Khai trương các không gian trưng bày chào mừng Đại hội XIV

|
Chiều 14/1, tại trung tâm hội nghị Quốc gia, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu đã tham quan Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội”; Khu trưng bày sách, báo; Khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”.
Dẫn đầu đoàn đại biểu tham quan triển lãm có ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Không gian trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện, gồm khoảng 500 bức ảnh tư liệu quý. Nội dung được chia thành 8 phần, giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu của Cách mạng Việt Nam gắn liền với các kỳ đại hội Đảng.
Trưng bày ảnh được đặt trên tầng 2, tại hành lang bên phải dẫn vào Hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị quốc gia, lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm - biểu tượng thiêng liêng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khu vực trưng bày được thiết kế với gam đỏ - vàng chủ đạo, vừa gợi nhắc truyền thống lịch sử anh hùng, bất khuất, vừa thể hiện khí thế, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước.
Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội” gồm các tài liệu lưu trữ với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ đại hội Đảng cùng những thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua các nhiệm kỳ.
Triển lãm cũng gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng: Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các ấn phẩm đặc biệt được trưng bày trong không gian triển lãm.