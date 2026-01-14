Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

|
Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
|
Bộ tem được thiết kế với ngôn ngữ đồ họa hiện đại, lấy cụm chữ số XIV La Mã kết hợp cùng biểu tượng Búa Liềm làm trung tâm tạo thành bố cục vững chắc, tỏa sáng hào quang của lý tưởng và niềm tin.
|
Hình ảnh ngôi sao vươn cao tượng trưng cho sự cất cánh của dân tộc trong kỷ nguyên công nghệ số, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực then chốt để đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.
|
Hình ảnh các tầng lớp nhân dân đồng lòng tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng và ánh mắt dõi theo đầy tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là sự thể hiện sống động về một Việt Nam đoàn kết, đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
|
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
|
Cũng trong chiều 14/1, các đại biểu đã cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
|
Trung tâm báo chí được trang bị hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay và máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình tivi cỡ lớn..., tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về đại hội.
|
Tính đến nay, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký tham dự đưa tin về đại hội.
|
Trung tâm Báo chí phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân trong việc cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh, hình ảnh, bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, đồng thời xây dựng phương án bố trí, điều tiết phóng viên tác nghiệp khoa học, trang trọng, an toàn, trật tự. Cùng với đó, trung tâm chú trọng bảo đảm chu đáo các điều kiện phục vụ, hậu cần cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên trong suốt thời gian tác nghiệp tại Đại hội.