Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

  • Thứ tư, 14/1/2026 19:14 (GMT+7)
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dai hoi Dang XIV anh 1

Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dai hoi Dang XIV anh 2

Bộ tem được thiết kế với ngôn ngữ đồ họa hiện đại, lấy cụm chữ số XIV La Mã kết hợp cùng biểu tượng Búa Liềm làm trung tâm tạo thành bố cục vững chắc, tỏa sáng hào quang của lý tưởng và niềm tin.

Dai hoi Dang XIV anh 3

Hình ảnh ngôi sao vươn cao tượng trưng cho sự cất cánh của dân tộc trong kỷ nguyên công nghệ số, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực then chốt để đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Dai hoi Dang XIV anh 4

Hình ảnh các tầng lớp nhân dân đồng lòng tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng và ánh mắt dõi theo đầy tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là sự thể hiện sống động về một Việt Nam đoàn kết, đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Dai hoi Dang XIV anh 5

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dai hoi Dang XIV anh 6

Cũng trong chiều 14/1, các đại biểu đã cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dai hoi Dang XIV anh 7

Trung tâm báo chí được trang bị hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay và máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình tivi cỡ lớn..., tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về đại hội.

Dai hoi Dang XIV anh 8

Tính đến nay, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký tham dự đưa tin về đại hội.

Dai hoi Dang XIV anh 9

Trung tâm Báo chí phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân trong việc cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh, hình ảnh, bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, đồng thời xây dựng phương án bố trí, điều tiết phóng viên tác nghiệp khoa học, trang trọng, an toàn, trật tự. Cùng với đó, trung tâm chú trọng bảo đảm chu đáo các điều kiện phục vụ, hậu cần cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên trong suốt thời gian tác nghiệp tại Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư nói về nhân sự Trung ương khóa XIV

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nhân sự khóa XIV phải đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo, năng lực thực tiễn.

3 giờ trước

Lanh dao CAHN kiem tra o buoi tong duyet phuc vu Dai hoi XIV cua Dang hinh anh

Lãnh đạo CAHN kiểm tra ở buổi tổng duyệt phục vụ Đại hội XIV của Đảng

8 giờ trước 11:54 14/1/2026

0

Sáng 14/1, trong khuôn khổ buổi tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, kiểm tra thực địa công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại các chốt an ninh xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Việt Linh - Huy Thắng

