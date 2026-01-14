Lãnh đạo CAHN kiểm tra ở buổi tổng duyệt phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/1, trong khuôn khổ buổi tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, kiểm tra thực địa công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại các chốt an ninh xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã triển khai đội hình, vào vị trí theo đúng kịch bản tổng duyệt. Tại khu vực trọng điểm là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, công tác an ninh được siết chặt với nhiều vòng kiểm soát, đảm bảo khép kín địa bàn.

Trực tiếp kiểm tra tại các chốt trực trên các tuyến đường dẫn vào Trung tâm Hội nghị và vành đai bảo vệ mục tiêu cũng như công tác đón dẫn các đoàn của lực lượng Công an Thủ đô, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã nghe chỉ huy các chốt báo cáo tình hình triển khai lực lượng, phương tiện.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ trao đổi với Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc CATP Hà Nội về công tác đảm bảo an ninh an toàn buổi tổng duyệt công tác bảo vệ Đại hội Đảng.

Phó giám đốc Công an Hà Nội đã kiểm tra kỹ lưỡng trật tự nội vụ, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ và hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo sự chỉ huy, điều hành thông suốt từ Trung tâm chỉ huy đến từng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cũng theo dõi lượng phương tiện, mật độ giao thông và yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông điều chỉnh các phương án phân luồng linh hoạt hơn, hiệu quả hơn nữa, không để ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ chiến sĩ trong buổi tổng duyệt. Phó giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh, thời gian diễn ra Đại hội đang đến rất gần, yêu cầu toàn lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc CATP, yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông điều chỉnh các phương án phân luồng linh hoạt hơn, hiệu quả hơn nữa, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu: "Mỗi cán bộ chiến sĩ tại chốt phải nắm chắc phương án, giữ vững tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực của người chiến sĩ Công an nhân dân. Công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực bảo vệ phải được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ theo nguyên tắc "bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ", vừa đảm bảo an ninh tuyệt đối, vừa tạo hình ảnh đẹp, thân thiện, văn minh".

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cũng lưu ý các đơn vị cần hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt trong xử lý các tình huống giả định, đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc cục bộ làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của các đoàn đại biểu và nhân dân.

Qua buổi kiểm tra thực tế sáng nay, lãnh đạo Công an Thành phố đánh giá, cơ bản các lực lượng Công an Thủ đô đã vận hành tốt phương án tổng thể, hiệp đồng hiệu quả với các lực lượng của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh thủ đô sẵn sàng bước vào đợt cao điểm bảo vệ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với quyết tâm cao nhất.