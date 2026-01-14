Thường trực Ban Bí thư nói về nhân sự Trung ương khóa XIV

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nhân sự khóa XIV phải đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo, năng lực thực tiễn.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ.

Thông tin được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ chiều 14/1 tại họp báo quốc tế về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thường trực Ban Bí thư thông tin một số nội dung, chương trình của Đại hội XIV. Ảnh: Duy Linh.

Theo ông Trần Cẩm Tú, nhân sự khóa XIV đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo, năng lực thực tiễn...

Công tác nhân sự khóa XIV đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến làm thước đo để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Tiêu chí của Ủy viên Trung ương khóa XIV

Làm rõ hơn trong phần trả lời câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó ban Tổ chức Trung ương, cho biết từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác cán bộ, làm cơ sở quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở này, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự có chất lượng cho Đại hội XIV.

Tại các hội nghị lần thứ 10, 11 và 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận, thống nhất ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Phương hướng xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự khóa XIV.

Trên cơ sở này, Bộ Chính trị đã định hướng để các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa XIV (gồm chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu). Sau đó, các hội nghị Trung ương 13, 14, 15 đã xem xét, biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cũng như thông qua danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV để Đại hội XIV xem xét bầu cử.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, các ủy viên Trung ương khóa XIV phải đảm bảo nhiều tiêu chí cụ thể: tiêu biểu về tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng, chiến đấu, hành động, kỷ luật, nhân văn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính.

"Đây là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết. Đồng thời, nhân sự khóa XIV phải gần dân, trọng dân, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng; có tư duy đổi mới sáng tạo, tâm huyết trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược", ông Tâm nói.

Cũng theo Phó ban Tổ chức Trung ương, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV còn phải là những người có lý luận chính trị sắc bén, nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp; có thành tích, kết quả sản phẩm cụ thể, hiệu quả và có đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục kéo dài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Trung ương khóa XIV kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng song cũng sẽ không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, uy tín trong Đảng và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chủ trì họp báo chiều 14/1. Ảnh: Duy Linh.

Bên cạnh đó, những nhân sự có một trong các khuyết điểm sau sẽ không được đề cử vào Trung ương, cụ thể: bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; sợ trách nhiệm, không dám làm, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; tư duy nhiệm kỳ; xu nịnh, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; để bản thân hoặc vợ, chồng, con sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính.

Tiết kiệm 1,5 ngày so với Đại hội XIII

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, tại đại hội lần này, công tác tổ chức có nhiều điểm đổi mới. Thiết bị thông minh (iPad) được sử dụng để chuyển khoảng 1.000 trang tài liệu tới đại biểu, phần mềm được áp dụng để tổng hợp ý kiến đại biểu giúp giảm giấy tờ, chi phí...

Đặc biệt, tổng thời gian diễn ra đại hội là 6,5 ngày, tiết kiệm được 1,5 ngày so với Đại hội XIII.

Trong phiên trù bị, đại hội dự kiến dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương đã mất trong nhiệm kỳ XIII nhằm thể hiện sự tri ân.

Phóng viên trong nước và quốc tế đặt nhiều câu hỏi tại họp báo. Ảnh: Duy Linh.

Đại hội XIV có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu Đảng viên trên toàn quốc. Đại hội sẽ được đón các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc, tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Điểm mới của văn kiện Đại hội XIV là tích hợp ba báo cáo thành báo cáo chính trị duy nhất, thống nhất, đồng bộ. Lần đầu tiên, Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, nêu từng mốc tiến độ thời gian cụ thể để đảm bảo thực hiện được ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đại hội XIV diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".