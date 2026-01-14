Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho rằng Đại hội XIV của Đảng là sự kiện mang tầm vóc lịch sử, có nhiều điểm mới về tư duy, tầm nhìn và chiến lược.

Chiều 14/1, tại cuộc họp báo về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Nguyễn Xuân Thắng (Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương) trả lời câu hỏi về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV cũng như những điểm mới về tư duy, tầm nhìn so với các kỳ đại hội trước.

Ông nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sự phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi mang tính thời đại, đem lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Trong nhiệm kỳ khóa XIII, đất nước trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và những vấn đề đặc biệt như đại dịch Covid-19, bão lũ… Vì thế, nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV của Đảng và những quyết sách chiến lược để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm (100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào 2045).

Thông điệp của đại hội lần này mang tầm vóc lịch sử, nhấn mạnh sự chung sức đồng lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 và hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Về tư duy, tầm nhìn và chiến lược, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá Đại hội XIV có những điểm mới rất toàn diện về nội dung xây dựng, phát triển, trong cách thể hiện các văn kiện và ở việc tổ chức triển khai thực hiện văn kiện ngay trước thềm Đại hội, cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng bằng những quyết sách chiến lược của Đảng.

Thứ nhất là đổi mới về mặt tư duy. Trọng tâm là vấn đề đột phá, hoàn thiện kỹ thuật về mặt thể chế để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

"Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chúng ta chưa đề cập hoặc ở một chừng mực nhất định và nói nhiều đến thể chế kinh tế. Lần này không chỉ nền kinh tế mà là cả văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị", ông Nguyễn Xuân Thắng phân tích.

Thứ hai là kiên định và đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển nhanh, bền vững đất nước nhưng nội hàm cũng có nhiều điểm mới. Trước đây khi nói về phát triển nhanh, bền vững đất nước về phương diện kinh tế, chúng ta chưa đặt vấn đề về môi trường. Lần này vấn đề môi trường được nhấn mạnh.

"Đây là 3 trụ cột rất quan trọng: kinh tế, xã hội, môi trường. Môi trường mà chúng ta nói tới có nhiều nội hàm liên quan vai trò của bản sắc văn hóa, ổn định chính trị", ông nói.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh đây là điểm cần tiếp tục thể hiện thật nổi bật trong các văn kiện, trên những vấn đề mang tính nguyên tắc. Thứ nhất là phải ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho sự phát triển. Thứ hai là phải phát triển ổn định, phát triển bứt phá bằng thành tựu, bằng được về mục tiêu. Thứ ba là nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Đấy là mục tiêu cuối cùng trong nội dung đổi mới của chúng ta. Để làm việc đó, có một nội dung mới và xuyên suốt trong những dự thảo văn kiện, là xác lập về mô hình tăng trưởng mới chứ không phải là chỉ có đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu, hay từ rộng sang sâu.

"Chúng ta phải thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực. Đấy chính là những yếu tố chúng ta thích ứng và phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước, để bứt phá xây dựng nền kinh tế của quốc gia, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng. Bằng chứng là năm 2025 chúng ta quyết tâm để có được tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8% và thực tế đạt được 8,02%", ông Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ.

Ông nhấn mạnh đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực của sự phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Đại hội XIV lần đầu tiên xác định quốc phòng - an ninh cùng với đối ngoại đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu thường xuyên.

Một điểm mới khác được nhắc đến là những quan điểm, tư tưởng trong dự thảo văn kiện được cụ thể hóa sâu sắc hơn bằng hệ thống giải pháp về chính sách để thực hiện. Trước đây, việc tổ chức quán triệt nghị quyết, sau đó các bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng chương trình, hành động mới tới tổ chức triển khai thực hiện mất nhiều thời gian.

"Lần đầu tiên chúng ta tích hợp theo định hướng cả báo cáo chính trị và kinh tế - xã hội, báo cáo về xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng vào một báo cáo. Đi liền với đó là có chương trình hành động rất cụ thể, thể hiện thực hiện tất cả những nội dung mới từ báo cáo chính trị, rõ người, rõ cơ quan đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện và bây giờ đang thực hiện chứ không phải chờ đến sau Đại hội", ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết.