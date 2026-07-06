Bên trong nhà sách được mệnh danh là 'Atlantis' giữa TP.HCM

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Nhà sách Hải An nằm ở đoạn đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, TP.HCM), đi vào hoạt động từ năm 2020. Công trình gồm 5 tầng với nhiều không gian dành cho sách, văn phòng phẩm và các hoạt động trải nghiệm.
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Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Hải An cho biết nhà sách được phát triển theo mô hình kết hợp giữa nhà sách và không gian văn hóa - nghệ thuật, hướng đến việc mở rộng trải nghiệm đọc thông qua các hoạt động triển lãm, giao lưu và workshop.
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Ngoài các khu vực đọc riêng, dọc lối di chuyển giữa các tầng cũng được bố trí ghế ngồi. Cách sắp xếp này tạo thêm nhiều không gian để độc giả nghỉ chân, đọc sách hoặc chọn sách trước khi mua.
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Với thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương, nhà sách Hải An được nhiều bạn trẻ ví như một "Atlantis" thu nhỏ giữa TP.HCM. Những gam màu xanh, khoảng thông tầng và các chi tiết trang trí gợi không gian dưới đáy biển tạo nên trải nghiệm thị giác khác biệt cho độc giả khi tham quan và đọc sách.
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Trong dịp hè, khu vực truyện tranh, sách thiếu nhi và light novel thu hút nhiều gia đình cùng các bạn trẻ đến lựa chọn sách. Đây cũng là một trong những nhóm đầu sách được nhiều độc giả tìm đọc.
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Các tầng phía trên dành cho văn phòng phẩm, quà tặng, họa cụ và các sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, sáng tạo của nhiều nhóm độc giả.
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Bên trong nhà sách có không gian triển lãm nghệ thuật, nơi thường xuyên tổ chức các buổi trưng bày tranh, ảnh và tác phẩm của nghệ sĩ trong nước. Ngoài hoạt động phát hành sách, Hải An định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm, workshop và sự kiện giao lưu dành cho độc giả.
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Nhà sách Hải An nằm trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai với "hệ sinh thái" gồm 12 nhà sách đang hoạt động. Đại diện đơn vị cho biết việc lựa chọn cung đường này xuất phát từ mong muốn hiện diện trên tuyến đường vốn gắn với nhiều nhà sách và hoạt động xuất bản của TP.HCM.
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Bên cạnh độc giả đến mua sách, không gian này cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến giải trí và tham quan các khu vực trưng bày.
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Một số khu vực trải nghiệm như tô tượng, tranh cát được bố trí phục vụ các gia đình và trẻ nhỏ khi đến nhà sách. Không gian cà phê được tích hợp ngay trong tòa nhà, tạo thêm lựa chọn cho những người muốn đọc sách hoặc làm việc trong thời gian dài.
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Theo đại diện Hải An, trong thời gian tới nhà sách sẽ tiếp tục duy trì mô hình kết hợp giữa phát hành sách với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho độc giả.
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Sự xuất hiện của những mô hình nhà sách mới như Hải An cùng các đơn vị xuất bản lâu năm góp phần làm phong phú "đường sách" Nguyễn Thị Minh Khai. "Lý do chúng tôi chọn phát triển ở đây không chỉ vì vị trí, mà còn vì mong muốn góp phần làm phong phú thêm đời sống đọc sách và văn hóa thưởng lãm của khu vực, để nơi này tiếp tục là một điểm đến đáng nhớ của những người yêu sách", đại diện đơn vị chia sẻ.
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Vị đại diện nói thêm: “Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn theo đuổi định hướng phát triển một không gian đa chức năng, vừa bắt kịp xu hướng, vừa khuyến khích mọi người sống chậm và nán lại lâu hơn với sách”.
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