Bên trong nhà sách được mệnh danh là 'Atlantis' giữa TP.HCM

Sự xuất hiện của những mô hình nhà sách mới như Hải An cùng các đơn vị xuất bản lâu năm góp phần làm phong phú "đường sách" Nguyễn Thị Minh Khai. "Lý do chúng tôi chọn phát triển ở đây không chỉ vì vị trí, mà còn vì mong muốn góp phần làm phong phú thêm đời sống đọc sách và văn hóa thưởng lãm của khu vực, để nơi này tiếp tục là một điểm đến đáng nhớ của những người yêu sách", đại diện đơn vị chia sẻ.