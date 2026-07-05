Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Claude Monet

Qua những phân tích và minh họa về 45 kiệt tác lớn nhất của Claude Monet, sách giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc đời, phong cách của nhà tiên phong, người dẫn dắt phong trào nghệ thuật lớn thế kỷ XX: Hội họa Ấn tượng.

Xuất bản

Mùa đông u ám nhất của Monet lại tạo nên một kiệt tác

  • Chủ nhật, 5/7/2026 10:29 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Giữa khó khăn tài chính và bệnh tật của người vợ Camille, Monet vẽ Hiệu ứng tuyết ở Vétheuil - bức tranh vừa thấm đẫm nỗi buồn, vừa mở ra một cách nhìn mới về thiên nhiên.

Claude Monet anh 1

Bức tranh "Effet de neige à Vétheuil" được vẽ bởi danh họa Claude Monet. Ảnh: wikipedia

Hiệu ứng tuyết ở Vétheuil - Sự trở lại của mùa đông

Tại khu vực giáp ranh giữa hai vùng Île-de-France và Normandie, Monet vẽ thêm rất nhiều tác phẩm trong mùa đông năm 1878, khi tìm lại nguồn cảm hứng từ những cảnh vật vùng Normandie đã được ông vẽ mười năm trước.

Liệu có phải là do sự dịch chuyển của thời gian, sự tích tụ những khó khăn, hay sự đổ bệnh của Camille? Nhưng trên hết vẫn là sắc thái u uất không thể cứu vãn gần như bao trùm toàn bộ các bức tranh được tạo cảm hứng bởi mùa đông rét mướt vào thời kỳ này.

Một bức tranh vô hình

Ở phần tiền cảnh, sông Seine, với mực nước cao và dòng chảy nhanh, trăn trở nhưng rực rỡ, phản chiếu hình ảnh hỗn độn của bầu trời và những nhánh cây trơ trụi dọc bờ sông. Trên bờ sông này, một lớp tuyết lốm đốm những cái bóng đỏ và những vùng tối: hẳn là thảm thực vật thấp đang chống lại sự tàn phá của mùa đông.

Rồi đến một hàng rào bao quanh các khu vườn của ngôi làng. Cuối cùng, các mái nhà trong ngôi làng này, đều bị áp đảo về chiều cao bởi hình khối kim tự tháp trên đỉnh gác chuông của nhà thờ.

Bố cục hoàn hảo, có trật tự, cân đối nhưng vẫn có sự tự nhiên, một lần nữa là nhờ sự linh động trong các nét vẽ tạo ra một vầng hào quang ánh sáng khó nhận thấy cho tất cả chủ thể mà nghệ sĩ đã vẽ.

Nhìn, biết, biết nhìn

Khi vẽ bức tranh phong cảnh này, Claude Monet tái dựng những gì ông nhìn thấy hay những gì ông biết? Nói rõ hơn, tuyết trong quang cảnh mùa đông có màu trắng, hay lốm đốm những phản chiếu màu hồng, xanh lam, xanh lục, như bức tranh mùa đông tinh tế này đã thể hiện?

Trong trường hợp này, khả năng nổi trội đầu tiên mà nghệ sĩ chứng tỏ không có gì khác ngoài một khả năng quên cần thiết. Quên đi hình mẫu, tất nhiên rồi, nhưng còn là việc quên đi những phương pháp truyền thống thường được sử dụng để tái dựng nó.

Trong mắt của Monet, ngôi làng nhỏ bé đang lim dim ngủ của Vétheuil, bị chi phối bởi hình dáng cao vút của nhà thờ, trông như một bức tranh ghép nhiều màu tươi sáng mà ông cố gắng tái dựng bằng những nét vẽ có màu sắc và ánh sáng. Tất nhiên, mối liên kết với thiên nhiên vẫn hiện hữu và điều quan trọng là thể hiện lại những gì được thấy bằng mắt, đặc biệt là trong sự phân chia các khối.

Nhưng đồng thời, họa sĩ cũng cố gắng không giết chết chủ thể khi làm chúng bất động bằng những quy ước đã được chấp nhận qua nhiều thế hệ. Đó là nguyên nhân cho sự từ bỏ có chủ đích, và đặc biệt tế nhị ở đây, những hình thể hoàn thiện, những hình vẽ sắc nét và quyết tâm mãnh liệt trong việc cố định cái tạm thời. Nghệ sĩ không còn tìm cách làm chủ thế giới mà thay vào đó là hòa nhập, tan biến, thậm chí đôi khi biến mất vào trong nó.

Ý tưởng thiên tài

Mặc dù chỉ mang tính gợi, sự hiện diện của con người mang lại nét hài hòa cho bố cục bức tranh. Một số cửa chớp mở, hàng rào của một khu vườn, một hình bóng khiêm tốn bên bờ sông, một vài vệt khói trên bầu trời che phủ ống khói... Không cần làm gì hơn nữa để loại bỏ hoàn toàn khỏi bức tranh toàn cảnh giá rét này những khuôn mẫu mang tính quy ước.

Gerard Denizeau

Omega + NXB Thế Giới

Claude Monet Mùa đông tuyết kiệt tác

    Đọc tiếp

    Claude Monet muon danh bai Manet bang mot bua trua hinh anh

    Claude Monet muốn đánh bại Manet bằng một bữa trưa

    2 giờ trước 08:48 5/7/2026

    0

    Ẩn sau khung cảnh dã ngoại là tham vọng vượt qua bậc đàn anh Édouard Manet. Dù không hoàn thành, Bữa trưa trên bãi cỏ vẫn trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Claude Monet.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    10:47 22/6/2026 10:47 22/6/2026

    0

    Chia sẻ từ hai hiệu sách ngoại văn tại Hà Nội, một bộ phận độc giả đang đọc khác đi, chủ động và chọn lọc hơn, gắn bó với việc đọc như một phần của đời sống tinh thần.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý