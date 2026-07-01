Con đường có 12 nhà sách ở TP.HCM

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Hoạt động từ năm 1998, nhà sách Minh Khai tọa lạc tại số 249 Nguyễn Thị Minh Khai với tổng diện tích 1.200 m2. Tại đây cung cấp khoảng 35.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại từ giáo khoa, kinh tế đến văn học, cùng các mặt hàng văn phòng phẩm và dụng cụ học sinh
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Nằm ở đoạn đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhà sách Hải An thu hút đông đảo khách mỗi ngày. Nhà sách hoạt động từ năm 2020 với cấu trúc 5 tầng, phân chia từng khu như sách văn học, văn phòng phẩm đến họa cụ. Điểm nhấn ở đây là Hải An Gallery - không gian triển lãm nghệ thuật độc lập, kết hợp cùng dịch vụ tô tượng và cà phê thư giãn.
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Thuộc sở hữu của ông Vũ Đình Hòa, Nhà sách Văn Lang thuộc nhóm "tứ đại gia" ngành sách tư nhân tại TP.HCM (Đại - Cứ - Hòa - Sơn) vào những năm 1990-2000. Tiền thân của nhà sách là cơ sở Minh Trí. Đơn vị chuyên phát hành dòng sách tổng hợp đa dạng và đã định vị được thương hiệu lâu dài trong lòng độc giả thành phố.
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Tọa lạc tại số 62 Nguyễn Thị Minh Khai là trụ sở của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Nhà sách Tổng hợp cũng được đơn vị thành lập từ tháng 9/1977 để phục vụ bạn đọc. Theo ông Trần Đình Ba, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản, vị trí này được chọn từ những ngày đầu vì nằm ở khu vực trung tâm, thuận tiện cho việc liên hệ với các tác giả, cơ quan đơn vị và thực hiện các khâu biên tập, in ấn, phát hành.
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Nhà sách Hồng Ân gắn liền với tên tuổi ông Nguyễn Đình Sơn, một trong bốn người mở đường cho thị trường sách tư nhân thành phố. Đơn vị này từng rất nổi tiếng về mảng sách giáo khoa và sách tham khảo. Hiện nay, quy mô của nhà sách đã có sự giảm đi so với giai đoạn trước do sự cạnh tranh của thị trường.
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Nằm trên cung đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhà sách Thái Sơn là một phần của mạng lưới phát hành từng rất nhộn nhịp trước khi thương mại điện tử chiếm lĩnh thị trường. Hiện, đơn vị này cho thuê một phần mặt bằng để bán bánh mì, cà phê trong khi vẫn bán sách lịch sử, phong thủy ở bên trong.
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Nhà sách Thời Đại do ông Lê Nguyên Đại làm chủ, một nhân vật có 40 năm gắn bó với nghề sách. Đây là nhà sách xuất hiện sớm tại TP.HCM, đi theo hướng sách hàn lâm với các nội dung về triết học, kinh điển, lịch sử và khảo cứu.
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Nhà sách Hương Trang là đơn vị chuyên về dòng sách Phật giáo, phong thủy và tâm linh. Theo ông Lý Tấn Phước - đại diện nhà sách - đơn vị đã phát triển từ một sạp nhỏ ở số 410 lên quy mô lớn hơn tại số 416 Nguyễn Thị Minh Khai để đáp ứng nhu cầu của độc giả. Cùng với Hương Trang, nhà sách 270 hiện cũng bán thêm lịch để đảm bảo doanh thu, đơn vị hiện trưng bày chủ yếu truyện tranh và các dòng sách văn học.
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Nhà sách Kinh tế tập trung cung cấp các đầu sách chuyên ngành về kinh tế, tài chính và quản trị, bao gồm cả hệ thống tài liệu học thuật phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Hiệu sách này đã hoạt động tại khu vực ngã sáu Cộng hòa trong một thời gian dài.
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Cửa hàng sách 470 là một trong hai hiệu sách cũ hiếm hoi còn sót lại trên cung đường từng được mệnh danh là phố sách cũ của thành phố. Cửa hàng trưng bày nhiều đầu sách có từ những năm 1990 đến nay cũng như bán thêm lịch để bàn.
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Sự hiện diện của các đơn vị như nhà sách Quang Huy góp phần duy trì bản sắc "con đường tri thức" cho trục đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trục đường này có tuổi đời hơn 200 năm, tiền thân là đường Thiên Lý từ thời Gia Long, đóng vai trò là quan lộ huyết mạch xuyên qua thành Gia Định.
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