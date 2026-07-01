Con đường có 12 nhà sách ở TP.HCM

Tọa lạc tại số 62 Nguyễn Thị Minh Khai là trụ sở của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Nhà sách Tổng hợp cũng được đơn vị thành lập từ tháng 9/1977 để phục vụ bạn đọc. Theo ông Trần Đình Ba, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản, vị trí này được chọn từ những ngày đầu vì nằm ở khu vực trung tâm, thuận tiện cho việc liên hệ với các tác giả, cơ quan đơn vị và thực hiện các khâu biên tập, in ấn, phát hành.