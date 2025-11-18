Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bên trong khoang thương gia chuyến bay nối thẳng Hà Nội - Abu Dhabi

  • Thứ ba, 18/11/2025 12:15 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trên khoang hạng thương gia của Etihad Airways, nối trực tiếp Hà Nội - Abu Dhabi, các chi tiết được chăm sóc tỉ mỉ khiến du khách dù trải qua 7 giờ bay vẫn có cảm giác thoải mái.

Bay thang Viet NAM UAE anh 1

Từ ngày 2/11, Etihad Airways, hãng hàng không quốc gia Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), triển khai đường bay thẳng đầu tiên nối Abu Dhabi tới Hà Nội và ngược lại. Chặng bay gần 7 tiếng/chiều, tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc nối chuyến hay quá cảnh trước đây.

Bay thang Viet NAM UAE anh 2

Tại sân bay Zayed International Airport (Abu Dhabi), du khách làm thủ tục xuất/nhập cảnh hiện đại, nhanh chóng thông qua hệ thống camera sinh trắc học mà không cần đem theo giấy tờ tùy thân.

Bay thang Viet NAM UAE anh 3

Ở một số hạng vé, du khách được phục vụ xe riêng đưa đón từ sân bay về trung tâm thành phố và ngược lại. Đồng thời, khi đặt chuyến bay khứ hồi bất kỳ của hãng với điểm transit ở Abu Dhabi, du khách sẽ được hỗ trợ 2 đêm lưu trú miễn phí tại các khách sạn hàng đầu của thành phố và giảm giá, khuyến mãi nhiều điểm tham quan, SIM nội địa...
Bay thang Viet NAM UAE anh 4

Đường bay mới có tần suất 6 chuyến mỗi tuần, mang đến thêm lựa chọn cho hành khách Việt Nam trong các hành trình công tác, du lịch và kết nối quốc tế. Tuyến bay sử dụng dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner, hiện là một trong những dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường nhất thế giới.

Bay thang Viet NAM UAE anh 5

Khoang hạng thương gia cũng được hãng hàng không cải tạo rộng hơn 20% so với thông thường với nhiều tiện nghi.

Bay thang Viet NAM UAE anh 6

Trước khi chuyến bay khởi hành, du khách được mời trải nghiệm dùng thử rượu champagne hoặc nước ép hoa quả tùy theo yêu cầu.

Bay thang Viet NAM UAE anh 7

Đồng thời du khách cũng được hãng tặng một túi bộ đồ dùng cá nhân gồm băng bịt mắt, kem đánh răng, các loại kem dưỡng da và một chiếc túi đến từ thương hiệu thời trang Giorgio Armani.

Bay thang Viet NAM UAE anh 8

Bữa ăn chính trên khoang thương gia được phục vụ với các món khai vị, món chính, tráng miệng kèm theo các loại đồ uống tùy theo yêu cầu của hành khách.

Bay thang Viet NAM UAE anh 9

Giường ngủ của khoang hạng thương gia mang đến sự thoải mái và sang trọng với các chức năng massage hay ngả ra như một chiếc giường nằm.

Bay thang Viet NAM UAE anh 10

Giường ngủ, gối đều được làm từ vải lụa cao cấp, từng chi tiết được chăm sóc tỉ mỉ khiến du khách dù trải qua hàng chục giờ mà vẫn có cảm giác thoải mái như ở nhà.

Việt Linh

