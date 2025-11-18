Bên trong khoang thương gia chuyến bay nối thẳng Hà Nội - Abu Dhabi

|
Từ ngày 2/11, Etihad Airways, hãng hàng không quốc gia Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), triển khai đường bay thẳng đầu tiên nối Abu Dhabi tới Hà Nội và ngược lại. Chặng bay gần 7 tiếng/chiều, tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc nối chuyến hay quá cảnh trước đây.
Tại sân bay Zayed International Airport (Abu Dhabi), du khách làm thủ tục xuất/nhập cảnh hiện đại, nhanh chóng thông qua hệ thống camera sinh trắc học mà không cần đem theo giấy tờ tùy thân.
Ở một số hạng vé, du khách được phục vụ xe riêng đưa đón từ sân bay về trung tâm thành phố và ngược lại. Đồng thời, khi đặt chuyến bay khứ hồi bất kỳ của hãng với điểm transit ở Abu Dhabi, du khách sẽ được hỗ trợ 2 đêm lưu trú miễn phí tại các khách sạn hàng đầu của thành phố và giảm giá, khuyến mãi nhiều điểm tham quan, SIM nội địa...
Đường bay mới có tần suất 6 chuyến mỗi tuần, mang đến thêm lựa chọn cho hành khách Việt Nam trong các hành trình công tác, du lịch và kết nối quốc tế. Tuyến bay sử dụng dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner, hiện là một trong những dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường nhất thế giới.
Khoang hạng thương gia cũng được hãng hàng không cải tạo rộng hơn 20% so với thông thường với nhiều tiện nghi.
Trước khi chuyến bay khởi hành, du khách được mời trải nghiệm dùng thử rượu champagne hoặc nước ép hoa quả tùy theo yêu cầu.
Đồng thời du khách cũng được hãng tặng một túi bộ đồ dùng cá nhân gồm băng bịt mắt, kem đánh răng, các loại kem dưỡng da và một chiếc túi đến từ thương hiệu thời trang Giorgio Armani.
Bữa ăn chính trên khoang thương gia được phục vụ với các món khai vị, món chính, tráng miệng kèm theo các loại đồ uống tùy theo yêu cầu của hành khách.
Giường ngủ của khoang hạng thương gia mang đến sự thoải mái và sang trọng với các chức năng massage hay ngả ra như một chiếc giường nằm.
Giường ngủ, gối đều được làm từ vải lụa cao cấp, từng chi tiết được chăm sóc tỉ mỉ khiến du khách dù trải qua hàng chục giờ mà vẫn có cảm giác thoải mái như ở nhà.