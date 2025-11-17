Những công trình làm nên diện mạo du lịch Abu Dhabi

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Abu Dhabi khiến du khách choáng ngợp bởi sự phát triển vượt bậc hòa quyện với nét văn hóa Ả Rập truyền thống, giữa những tòa cao ốc chọc trời và các công trình tôn giáo độc đáo.

Tọa lạc tại trung tâm Thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), Sheikh Zayed Grand Mosque là thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, được đặt theo tên của cố Tổng thống Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan - người sáng lập quốc gia. Công trình khánh thành năm 2007, tiêu tốn hơn 545 triệu USD và huy động hàng nghìn nghệ nhân từ khắp nơi trên thế giới. Tòa nhà được bao phủ bởi hơn 100.000 tấn đá cẩm thạch trắng nhập từ Hy Lạp và Italy, tỏa sáng dưới ánh mặt trời sa mạc. Điểm nhấn nổi bật là 82 mái vòm tráng lệ, hơn 1.000 cột cẩm thạch đính ngọc trai và đá quý, cùng bốn tháp minaret cao 107 m tượng trưng cho sự vươn lên của đức tin. Khi đến thăm thánh đường Sheikh Zayed Grand Mosque du khách cần ăn mặc kín đáo, phụ nữ đội khăn trùm đầu và giữ im lặng trong khu vực cầu nguyện, thể hiện sự tôn trọng với tín ngưỡng bản địa.

Trải nghiệm nghệ thuật siêu thực giữa đời thường

Nổi tiếng với sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật, công nghệ và thiên nhiên, bảo tàng đa giác quan teamLab Phenomena (Khu văn hóa Saadiyat) đưa du khách đắm chìm trong những tác phẩm nghệ thuật tương tác, kích thích tất cả các giác quan và khám phá một không gian không ngừng thay đổi. Du khách được đắm chìm hoàn toàn vào các tác phẩm nghệ thuật, tương tác với chúng một cách linh hoạt thay vì chỉ là người quan sát, teamLab Phenomena sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm, tiên phong, nằm ở giao điểm giữa nghệ thuật, khoa học và công nghệ.

Bảo tàng "ánh sáng" bên bờ vịnh Ả Rập

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi là một kiệt tác kiến trúc được thiết kế bởi kiến trúc sư Jean Nouvel, nổi bật với mái vòm hình tròn khổng lồ và cách sử dụng ánh sáng huyền ảo để tạo nên "thành phố của ánh sáng". Công trình được hoàn thành sau hơn 10 năm xây dựng với sự đồng ý của Pháp khi cho Abu Dhabi "mượn" tên Louvre. Đây là một phần trong thỏa thuận của UAE với tổ chức Agence France-Museums có trị giá 1 tỷ USD. Du khách tới bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ được chiêm ngưỡng hơn 600 tác phẩm và một nửa trong đó thuộc các bộ sưu tập của bảo tàng. Tại Việt Nam, từ ngày 2/11, du khách có thể bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi với chuyến bay thương mại của Etihad Airways. Đây là động thái này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - UAE thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch sâu rộng hơn, đồng thời phản ánh xu hướng tăng kết nối của Việt Nam với Trung Đông trong những năm gần đây.

Việt Linh

