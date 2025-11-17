Những công trình làm nên diện mạo du lịch Abu Dhabi

Abu Dhabi khiến du khách choáng ngợp bởi sự phát triển vượt bậc hòa quyện với nét văn hóa Ả Rập truyền thống, giữa những tòa cao ốc chọc trời và các công trình tôn giáo độc đáo.

Kiệt tác kiến trúc Hồi giáo Sheikh Zayed Grand Mosque

Tọa lạc tại trung tâm Thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), Sheikh Zayed Grand Mosque là thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, được đặt theo tên của cố Tổng thống Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan - người sáng lập quốc gia. Công trình khánh thành năm 2007, tiêu tốn hơn 545 triệu USD và huy động hàng nghìn nghệ nhân từ khắp nơi trên thế giới. Tòa nhà được bao phủ bởi hơn 100.000 tấn đá cẩm thạch trắng nhập từ Hy Lạp và Italy, tỏa sáng dưới ánh mặt trời sa mạc. Điểm nhấn nổi bật là 82 mái vòm tráng lệ, hơn 1.000 cột cẩm thạch đính ngọc trai và đá quý, cùng bốn tháp minaret cao 107 m tượng trưng cho sự vươn lên của đức tin. Khi đến thăm thánh đường Sheikh Zayed Grand Mosque du khách cần ăn mặc kín đáo, phụ nữ đội khăn trùm đầu và giữ im lặng trong khu vực cầu nguyện, thể hiện sự tôn trọng với tín ngưỡng bản địa.

Trải nghiệm nghệ thuật siêu thực giữa đời thường

Nổi tiếng với sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật, công nghệ và thiên nhiên, bảo tàng đa giác quan teamLab Phenomena (Khu văn hóa Saadiyat) đưa du khách đắm chìm trong những tác phẩm nghệ thuật tương tác, kích thích tất cả các giác quan và khám phá một không gian không ngừng thay đổi. Du khách được đắm chìm hoàn toàn vào các tác phẩm nghệ thuật, tương tác với chúng một cách linh hoạt thay vì chỉ là người quan sát, teamLab Phenomena sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm, tiên phong, nằm ở giao điểm giữa nghệ thuật, khoa học và công nghệ.

Bảo tàng "ánh sáng" bên bờ vịnh Ả Rập