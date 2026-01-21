Bến đỗ bất ngờ cho Emiliano Martinez

Inter Milan bắt đầu động thái thăm dò khả năng chuyển nhượng đối với thủ môn Emiliano Martinez.

Martinez có thể sang Serie A chơi bóng.

Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, đội bóng áo sọc xanh-đen có những cuộc tiếp xúc ban đầu với đại diện của Martinez trong kế hoạch tìm người thay thế Yann Sommer. Các cuộc trao đổi hiện mới dừng ở mức thăm dò, song khả năng Inter nghiêm túc theo đuổi Martinez được đánh giá là hoàn toàn có cơ sở.

Inter chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao ở vị trí trấn giữ khung thành. Sommer khả năng sẽ chia tay sân San Siro sau khi mùa giải này khép lại, buộc ban lãnh đạo "Nerazzurri" phải sớm tính toán phương án dài hạn.

Trong danh sách rút gọn của Inter, Martinez nổi lên như một lựa chọn giàu kinh nghiệm và đẳng cấp, đặc biệt với bản lĩnh đã được kiểm chứng ở các trận cầu lớn.

Nhà vô địch World Cup 2022 là chốt chặn số một tại Aston Villa, hưởng mức đãi ngộ cao so với mặt bằng chung của Serie A. Yếu tố tài chính là rào cản lớn nhất trong thương vụ. Nguồn tin từ Italy cho biết nếu muốn cập bến San Siro, Martinez chắc chắn phải chấp nhận giảm lương, điều kiện Inter xem là tiên quyết để các cuộc đàm phán có thể tiến xa hơn.

Về phía Inter, ban lãnh đạo không vội vàng chốt phương án mà cân nhắc kỹ lựa chọn giữa một thủ môn trẻ cho tương lai lâu dài, hoặc một cái tên dày dạn kinh nghiệm có thể lập tức tạo sự ổn định. Trong bối cảnh đó, Martinez được xếp vào nhóm ưu tiên nếu Inter đặt niềm tin vào một người gác đền đã khẳng định tên tuổi ở đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Trước đó, Martinez tưởng chừng chia tay Aston Villa sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Tuy nhiên, việc MU rút lui phút chót khiến cựu thủ môn Arsenal buộc phải ở lại Villa Park. Hiện tại, Martinez tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.