Mâu thuẫn âm ỉ giữa MU và dàn huyền thoại CLB

Cuộc khẩu chiến giữa Lisandro Martinez và Nicky Butt, Paul Scholes phơi bày mối quan hệ vừa gắn bó vừa căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa Manchester United và Thế hệ 92 lừng danh.

Lisandro Martinez có mâu thuẫn với dàn huyền thoại MU.

Cuộc tranh luận nổ ra sau chiến thắng 2-0 của Manchester United trước Manchester City tại Old Trafford, khi hậu vệ Lisandro Martinez phản ứng với những lời trêu chọc của Nicky Butt và Paul Scholes trên podcast The Good, The Bad, The Football. Trước derby Manchester, bộ đôi cựu danh thủ từng đùa rằng Erling Haaland có thể “bế” Martinez chạy quanh sân vì chênh lệch thể hình.

Sau trận đấu, Martinez đáp trả rằng “ai cũng có thể nói trên truyền hình, nhưng khi gặp trực tiếp thì không ai nói gì”. Phát biểu này khiến Butt và Scholes không hài lòng.

Dù công khai khen ngợi Martinez chơi tốt khi đối đầu một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, Butt cho rằng hậu vệ người Argentina phản ứng quá cảm xúc. Theo ông, cầu thủ ở một CLB lớn cần biết bỏ ngoài tai những lời bình luận từ truyền thông.

Câu chuyện nhỏ ấy phản chiếu mối quan hệ phức tạp giữa Man United và "thế hệ huyền thoại 92", nhóm cầu thủ từng làm nên kỷ nguyên vàng son cùng Sir Alex Ferguson. Ryan Giggs, Scholes, David Beckham, Butt cùng anh em nhà Neville đã ra sân tổng cộng hơn 3.400 trận, là nền móng cho cú ăn ba lịch sử năm 1999.

Sau khi giải nghệ, dấu ấn của họ tại Old Trafford không còn liền mạch. Giggs từng làm HLV tạm quyền, Butt giữ vai trò Giám đốc học viện, nhưng dần rời xa bộ máy điều hành. Dù vậy, họ vẫn hiện diện quanh CLB qua truyền thông, podcast, Hotel Football hay dự án Đại học UA92.

Chính sự hiện diện ấy khiến quan điểm của họ, đặc biệt là những lời chỉ trích, luôn được chú ý và dễ tạo va chạm với cầu thủ đương nhiệm.

Ban lãnh đạo MU khẳng định mối quan hệ với dàn huyền thoại 92 vẫn bền chặt, xem họ là một phần của “gia đình”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các cầu thủ không dễ phớt lờ những nhận xét đến từ những huyền thoại từng định hình bản sắc CLB.

Phản ứng của Martinez cho thấy khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ vẫn tồn tại, và chỉ cần một phát ngôn nhỏ cũng đủ làm nó lộ rõ.