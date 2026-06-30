Beckham kiếm hàng triệu USD nhờ quãng nghỉ mới ở World Cup 2026

Những quãng nghỉ uống nước đang gây tranh cãi tại World Cup 2026 lại trở thành "mỏ vàng" giúp David Beckham thu về khoản tiền quảng cáo khổng lồ.

Beckham kiếm bộn tiền nhờ quảng cáo giữa giờ nghỉ của World Cup. Ảnh: Reuters.

Trong khi quy định nghỉ uống nước bắt buộc của FIFA liên tục vấp phải phản ứng từ người hâm mộ, David Beckham lại là một trong những nhân vật hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi này.

Theo truyền thông Brazil, cựu danh thủ người Anh đã thu về hơn 23 triệu USD nhờ xuất hiện dày đặc trong các đoạn quảng cáo phát sóng giữa những quãng nghỉ của trận đấu.

Việc mỗi trận đấu có thêm các khoảng dừng đã giúp các đài truyền hình tăng thời lượng quảng cáo. Beckham, vốn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn tại Mỹ, trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà tài trợ.

Ít nhất 8 nhãn hàng đang sử dụng hình ảnh của cựu tiền vệ Manchester United trong các chiến dịch quảng bá xuyên suốt World Cup 2026.

Khoản thu này chỉ là một phần trong đế chế kinh doanh đồ sộ mà Beckham xây dựng sau khi giải nghệ. Cựu đội trưởng tuyển Anh hiện là đồng sở hữu CLB Inter Miami, đội bóng có Lionel Messi tại MLS, đồng thời duy trì nhiều hợp đồng thương mại dài hạn với các thương hiệu toàn cầu.

Theo Forbes, Beckham chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD từ đầu năm 2026. Một trong những nguồn thu ổn định nhất của ông đến từ hợp đồng trọn đời với Adidas, bên cạnh hàng loạt dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao, thời trang và giải trí.

Beckham cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài theo dõi các trận đấu lớn tại World Cup, trong đó có màn so tài giữa Brazil và Scotland. Hình ảnh của huyền thoại 51 tuổi tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Beckham từng trải qua giai đoạn huy hoàng cùng Manchester United với 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Sau đó, ông khoác áo Real Madrid trong kỷ nguyên "Galacticos" trước khi khép lại sự nghiệp tại LA Galaxy, mở ra hành trình trở thành một trong những doanh nhân thành công nhất của bóng đá thế giới.

Highlights Nhật Bản 1-2 Brazil Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.