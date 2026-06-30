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Thể thao

Hiện tượng World Cup lọt tầm ngắm MU

  • Thứ ba, 30/6/2026 19:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Theo The Athletic, Manchester United đang tiến hành các bước thăm dò đầu tiên về khả năng chiêu mộ Felix Nmecha ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Felix Nmecha để ngỏ khả năng trở lại Premier League.

Nmecha không xa lạ với bóng đá Anh khi từng có thời gian rèn luyện tại học viện của Manchester City. Tiền vệ sinh năm 2000 được cho là đang bỏ ngỏ khả năng trở lại Premier League thi đấu. Với sự đa năng và kinh nghiệm tích lũy tại Bundesliga, ngôi sao 25 tuổi trở thành phương án khả thi để "Quỷ đỏ" nâng cấp khu trung tuyến.

Bên cạnh Nmecha, MU vẫn duy trì các cuộc đàm phán cho mục tiêu hàng đầu là Mateus Fernandes. Tuy nhiên, thương vụ trở nên phức tạp khi Manchester United phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Tottenham. Cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực thuyết phục tiền vệ người Bồ Đào Nha về đầu quân.

Danh sách rút gọn của đội chủ sân Old Trafford không dừng lại ở đó. Ban lãnh đạo câu lạc bộ còn theo dõi sát sao tình hình của một loạt cái tên chất lượng khác bao gồm Aurelien Tchouameni, Alex Scott, Carlos Baleba và Adam Wharton.

Việc theo đuổi cùng lúc nhiều mục tiêu cho thấy quyết tâm của MU trong việc xây dựng một tuyến giữa vững chắc và có tính kế thừa cho mùa giải mới. Các bước đi tiếp theo của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng sẽ phụ thuộc vào mức giá yêu cầu từ các câu lạc bộ chủ quản và tốc độ thanh lý những nhân sự không còn nằm trong kế hoạch.

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Huy Trưởng

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