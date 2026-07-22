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Thể thao World Cup 2026

Beckham kiếm bộn tiền

  • Thứ tư, 22/7/2026 18:58 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Dù không còn thi đấu hơn một thập kỷ, David Beckham vẫn chứng minh sức hút đáng kinh ngạc khi trở thành một trong những nhân vật kiếm tiền nhiều nhất ở World Cup 2026.

Beckham bỏ túi 19 triệu bảng nhờ World Cup.

Theo Marketing Made Clear, huyền thoại Manchester United và tuyển Anh thu về khoảng 19 triệu bảng chỉ trong thời gian diễn ra giải đấu nhờ hàng loạt hợp đồng quảng cáo đình đám. Con số này tiếp tục giúp khối tài sản khổng lồ của Beckham tăng trưởng mạnh.

Ở tuổi 51, cựu danh thủ Anh xuất hiện dày đặc trên các sóng quảng cáo trong suốt kỳ World Cup, trở thành gương mặt quen thuộc với hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

Các chuyên gia tiếp thị cho biết sức hấp dẫn của Beckham nằm ở hình ảnh uy tín, dễ nhận diện và có sức ảnh hưởng toàn cầu. "Các thương hiệu hợp tác với Beckham vì ông ấy luôn đáng tin cậy và có giá trị nhận diện rất cao", Marketing Made Clear nhận định.

Danh mục đối tác của Beckham trải dài ở nhiều lĩnh vực. Anh góp mặt trong các chiến dịch quảng bá, từ tài chính, đồ ăn nhanh đến bán lẻ và đồ uống. Quy mô xuất hiện của Beckham được đánh giá là hiếm thấy đối với một vận động viên giải nghệ.

Chuyên gia thương hiệu Nick Ede cho rằng World Cup là sự kiện vàng để các ngôi sao toàn cầu gia tăng giá trị thương mại. Theo ông, các nhãn hàng sẵn sàng chi hàng chục triệu bảng để sở hữu những gương mặt có khả năng thu hút sự chú ý ngay trong thời lượng quảng cáo, bởi đó là cơ hội tiếp cận lượng khán giả khổng lồ.

Theo thống kê, tổng tài sản của Beckham và vợ đạt khoảng 1,185 tỷ bảng. Sau khi gặt hái mọi danh hiệu lớn trong màu áo MU cùng nhiều CLB hàng đầu châu Âu, Beckham tiếp tục xây dựng đế chế kinh doanh hùng mạnh, trở thành hình mẫu về cách phát triển thương hiệu cá nhân sau khi giải nghệ.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.

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Minh Nghi

Beckham David Beckham Beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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