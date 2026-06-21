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Thể thao World Cup 2026

Beckham kiếm bộn tiền ở World Cup

  • Chủ nhật, 21/6/2026 16:14 (GMT+7)
  • 31 phút trước

David Beckham thu về khoảng 19 triệu bảng từ các hợp đồng quảng cáo đình đám tại World Cup năm nay.

Beckham bỏ túi 19 triệu bảng ở World Cup 2026.

Beckham chưa từng chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Anh lại là một trong những "người chiến thắng" lớn nhất tại World Cup 2026. Ông kiếm hàng chục triệu bảng từ các hợp đồng quảng cáo.

Theo ước tính, thương hiệu cá nhân của Beckham mang về khoảng 19 triệu bảng chỉ trong thời gian diễn ra giải đấu. Cựu đội trưởng tuyển Anh xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình Mỹ với hàng loạt chiến dịch quảng bá cho các thương hiệu lớn.

Trong các quãng nghỉ giữa trận đấu, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp Beckham trong những đoạn quảng cáo của hàng loạt nhãn hàng. Sức hút bền bỉ của cựu danh thủ 51 tuổi giúp ông tiếp tục là gương mặt được các tập đoàn hàng đầu săn đón, bất chấp việc giải nghệ từ lâu.

Marketing Made Clear, đơn vị theo dõi thị trường quảng cáo, nhận định các thương hiệu lựa chọn Beckham bởi ông sở hữu hình ảnh đáng tin cậy, chuyên nghiệp và có độ nhận diện toàn cầu. Đây được xem là những yếu tố giúp tên tuổi Beckham duy trì giá trị thương mại ở mức cao trong suốt nhiều năm qua.

Dù sở hữu 115 lần khoác áo tuyển Anh và là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù, thành tích tốt nhất của Beckham tại World Cup chỉ dừng lại ở vòng tứ kết. Thế nhưng ở khía cạnh thương mại, cựu tiền vệ MU lại gặt hái thành công vượt xa sân cỏ.

Beckham là đồng sở hữu CLB Inter Miami và được xem là VĐV người Anh đầu tiên đạt ngưỡng tỷ phú khi kết hợp khối tài sản cùng vợ là nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham.

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Minh Nghi

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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