Becamex sắp khởi công loạt dự án lớn ở khu vực Bình Dương

Dịp 30/4 này, Tập đoàn Becamex dự kiến động thổ, khởi công loạt công trình tại Khu đô thị khoa học công nghệ phía bắc TP.HCM.

Ông Phạm Tuấn An, Giám đốc Phát triển Công nghệ, Tập đoàn Becamex phát biểu tại họp báo chiều 9/4. Ảnh: Thảo Liên.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 9/4, ông Phạm Tuấn An, Giám đốc Phát triển Công nghệ, CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex, cho biết tập đoàn này đã đăng ký với UBND TP.HCM và các sở, ngành về việc tổ chức động thổ, khởi công một số công trình trọng điểm, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị khoa học công nghệ tại khu vực Bình Dương cũ.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng dự kiến khởi công loạt các dự án nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở trên địa bàn.

Theo ông An, với tầm nhìn chuyển đổi khu vực phía bắc từ một vùng sản xuất truyền thống thành một trung tâm hội tụ tri thức và đổi mới sáng tạo, đề án này được tập đoàn xây dựng nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Đô thị khoa học công nghệ không chỉ là một dự án đơn lẻ mà đang được định vị lại toàn bộ không gian kinh tế, dịch chuyển từ sản xuất thâm dụng lao động sang sản xuất dựa trên thâm dụng tri thức và vốn để giúp khu vực thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình", ông An cho hay.

Để thực hiện chiến lược này, nhân dịp 30/4 này, Becamex dự kiến động thổ, khởi công loạt công trình về mặt pháp lý đã sẵn sàng triển khai. Trong đó, dự án Khu Công nghệ số tập trung (15,4 ha) đang ở bước cuối quy trình xin phép đủ điều kiện khởi công tại lõi Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Song song, doanh nghiệp dự kiến động thổ Khu công nghệ số tập trung TP.HCM, đây là tổ hợp về nghiên cứu và phát triển (R&D) với quy mô khoảng 100 ha, được định vị phát triển theo mô hình Hà Lan. Về tiến độ, dự án dự kiến được chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trước ngày 30/4.

Dự án tiếp theo sẽ khởi công là Trung tâm Hành chính và Quần thể đổi mới sáng tạo (103 ha). UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương giao tập đoàn này là nhà đầu tư thực hiện dự án chuyển đổi Khu Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành Khu Trung tâm đa chức năng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) không yêu cầu thanh toán trước ngày 15/4.

Tập đoàn này cũng sẽ khởi công khu logistics thông minh BWID (70 ha), do đơn vị thành viên (liên doanh BW giữa Becamex và Warburg Pincus) đầu tư.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đăng ký động thổ dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Riverside thế hệ mới quy mô khoảng 600 ha, chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất thông minh và sinh thái theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

"Trong vòng 2 tuần nữa chúng tôi sẽ chọn ra những công trình cụ thể trong danh mục 5 công trình trên, chắc chắc sẽ có 2-3 công trình sẵn sàng khởi công, động thổ dịp 30/4", ông An nói.

Song song với phát triển hạ tầng công nghệ, t rong đợt này, tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn được khởi công 6.229 căn nhà ở xã hội nhằm chăm lo cho đời sống người lao động thu nhập thấp và yếu thế.