Bé trai sốt hơn 39°C, vào viện bác sĩ phát hiện điều đáng sợ hơn

Bé trai 2 tuổi mắc tay chân miệng, xuất hiện tình trạng giật mình liên tục, ngủ gà sau nhiều ngày sốt cao. Các bác sĩ sau đó xác định trẻ bị biến chứng viêm não hiếm gặp.

Trẻ mắc tay chân miệng thường có các dấu hiệu đặc trưng gồm sốt, loét miệng, đau họng, chảy nước bọt nhiều... Ảnh: Hoài Bảo.

Bé trai 2 tuổi nhập viện với những nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân kèm sốt cao trên 39 độ C. Tuy nhiên chỉ sau đó không lâu, trẻ bắt đầu xuất hiện tình trạng giật mình liên tục, ngủ gà và ăn uống kém. Đây là những dấu hiệu cảnh báo biến chứng thần kinh nguy hiểm của bệnh tay chân miệng.

Nhận thấy bất thường, các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, đã chỉ định chọc dịch não tủy để làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhi bị viêm não - biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm của tay chân miệng.

Ngay sau đó, trẻ được chuyển vào Đơn vị Hồi sức Nhi khoa để theo dõi sát và điều trị tích cực nhằm kiểm soát tình trạng viêm, ổn định các chỉ số sinh tồn và ngăn ngừa biến chứng nặng hơn. Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và được xuất viện.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa, tiếp xúc với dịch tiết mũi họng, nước bọt hoặc các bề mặt nhiễm virus.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tay chân miệng lưu hành quanh năm ở hầu hết tỉnh thành và thường xuất hiện hai đợt gia tăng ca bệnh vào khoảng tháng 3-5 và tháng 9-12 hàng năm. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 50.000-100.000 trường hợp mắc, trong đó có một số ca không qua khỏi. Khu vực phía Nam là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất, chiếm hơn 60% tổng số ca bệnh trên toàn quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết phần lớn trẻ mắc tay chân miệng chỉ có triệu chứng nhẹ và có thể tự hồi phục sau khoảng 7-10 ngày. Bệnh thường khởi phát với sốt, đau họng, mệt mỏi, sau đó xuất hiện các vết loét đau trong miệng và những nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông.

Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng thần kinh nguy hiểm như viêm màng não, viêm não hoặc tổn thương thân não. Các dấu hiệu cảnh báo gồm trẻ giật mình nhiều, ngủ gà, run tay chân, quấy khóc liên tục, nôn ói hoặc co giật, cần được đưa đến bệnh viện sớm để theo dõi và điều trị kịp thời.

Bệnh tay chân miệng có thể lây lan rất nhanh trong cộng đồng, đặc biệt tại nhà trẻ và trường mẫu giáo. Để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế lây nhiễm, phụ huynh nên lưu ý:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây, đặc biệt sau khi thay tã, đi vệ sinh hoặc sau khi ho, hắt hơi, xì mũi.

Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách và giữ sạch các nốt phỏng nước trên da.

Hạn chế chạm tay chưa rửa sạch lên mắt, mũi và miệng.

Thường xuyên lau chùi, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc nhiều và đồ dùng dùng chung như đồ chơi, tay nắm cửa.

Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh, bao gồm ôm, hôn hoặc dùng chung vật dụng cá nhân.