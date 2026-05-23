Tin mừng cho người thích uống cà phê muối

Thêm một nhúm muối nhỏ vào cà phê có thể giúp giảm vị đắng, làm nổi bật vị ngọt tự nhiên và tăng hương thơm, giúp đồ uống dễ thưởng thức hơn.

Cà phê pha muối là giúp làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của hạt cà phê. Ảnh: Unsplash.

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có thể hỗ trợ đốt cháy mỡ, cải thiện hiệu suất vận động và mang lại nhiều lợi ích chống viêm cho cơ thể. Ngoài cách uống cà phê đen truyền thống hay kết hợp với sữa, đường, kem béo, muối là nguyên liệu đơn giản giúp cà phê bớt đắng và ngon hơn, theo HK01.

Lợi ích khi thêm muối vào cà phê

Chuyên gia dinh dưỡng Trương Nghi Đình, Trưởng bộ phận dinh dưỡng của Công ty Công nghệ Sức khỏe và Dinh dưỡng Cofit (Đài Loan), cho biết khi cho một lượng nhỏ muối vào cà phê, ion natri trong muối sẽ tác động đến các hợp chất này, từ đó làm giảm cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi. Chỉ cần một nhúm muối nhỏ là đã có thể cải thiện hương vị đáng kể. Nhờ đó, cà phê trở nên dịu hơn, dễ uống hơn mà không cần cho quá nhiều đường hay kem béo.

Một lợi ích khác của cà phê pha muối là giúp làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của hạt cà phê. Khi vị đắng được giảm bớt, người uống sẽ cảm nhận rõ hơn hương thơm và vị vốn có của cà phê rang. Đây cũng là lý do nhiều người thấy cà phê muối có vị đậm nhưng dịu, ít gắt hơn cà phê đen thông thường.

Ngoài yếu tố hương vị, việc giảm nhu cầu thêm đường, sữa hoặc kem béo cũng có thể mang lại lợi ích nhất định cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc hạn chế đồ ngọt. Thay vì dùng nhiều đường để át vị đắng, chỉ cần một nhúm muối nhỏ cũng có thể giúp ly cà phê cân bằng hơn về vị giác.

Tuy nhiên, lượng muối chỉ nên cho rất ít, thường chỉ một nhúm nhỏ, vì nếu cho quá nhiều có thể làm thay đổi hoàn toàn hương vị cà phê.

Uống cà phê đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Cà phê muối: 4 cách kết hợp giúp hương vị ngon hơn

Chỉ cần thêm một chút muối vào cà phê cũng có thể tạo ra hương vị khác biệt. Dù là cà phê đá, latte hay cà phê vị chocolate, một nhúm muối nhỏ cũng có thể khiến thức uống trở nên đậm đà hơn.

Cà phê rang đậm + muối biển hoặc muối đá

Cách làm: Cho một lượng rất nhỏ muối biển hạt mịn hoặc muối đá vào bột cà phê trước khi pha, hoặc thêm vào cà phê sau khi pha rồi khuấy đều. Muối biển và muối đá hạt nhỏ tan nhanh hơn, giúp giảm vị đắng của cà phê rang đậm hiệu quả hơn.

Cà phê đá/cold brew + muối mịn

Cách làm: Cho một ít muối mịn trong lúc pha hoặc vừa khuấy vừa thêm từng chút để tránh muối lắng xuống đáy ly và khó tan. Cách này giúp cà phê lạnh có vị dịu và hài hòa hơn.

Latte/cappuccino + muối hồng Himalaya hoặc muối hồng

Cách làm: Có thể cho muối trực tiếp vào espresso khi pha hoặc rắc nhẹ lên lớp bọt sữa phía trên. Muối hồng Himalaya giúp đồ uống có hương vị nhiều tầng hơn, đồng thời làm nổi bật vị béo ngọt tự nhiên của sữa.

Cà phê vị chocolate + muối biển dạng mảnh

Cách làm: Cho một lượng nhỏ muối biển vào cà phê vị chocolare để cân bằng cảm giác ngọt gắt, tạo nên vị mặn - ngọt hài hòa và độc đáo hơn.

Cà phê vị chocolate có thể được cân bằng bằng muối biển dạng mảnh để làm giảm độ ngọt của chocolate. Ảnh: Unsplash.

Ngoài việc thêm một nhúm muối để giảm vị đắng và làm nổi bật vị ngọt tự nhiên, nhiều người còn kết hợp cà phê với các nguyên liệu dưới đây để tăng hương vị và bổ sung thêm lợi ích cho sức khỏe.

- Cà phê + mật ong: Thay đường bằng mật ong có thể giúp giảm lượng calo vì mật ong có độ ngọt cao hơn đường. Ngoài ra, mật ong chứa polyphenol và axit amin, kết hợp với các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê có thể giúp tăng hiệu quả làm đẹp da.

- Cà phê + chocolate đen: Thêm chocolate đen chứa trên 85% cacao hoặc bột cacao nguyên chất vào cà phê đen có thể tăng tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch và giúp kiểm soát cholesterol, đường huyết.

- Cà phê + chanh: Cà phê và chanh đều giàu chất chống oxy hóa. Vitamin C trong chanh còn giúp giảm mệt mỏi và hỗ trợ miễn dịch. Vị chua của chanh cũng giúp cân bằng vị đắng của cà phê, tạo cảm giác thanh mát hơn.

- Cà phê + phô mai/sữa chua: Các sản phẩm từ sữa như phô mai hoặc sữa chua chứa nhiều dưỡng chất và có thể hỗ trợ nhu động ruột. Trong khi đó, cà phê cũng có khả năng kích thích đường ruột hoạt động.

- Cà phê + quế: Quế và cà phê đều giàu polyphenol, khi kết hợp có thể tăng khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Các hợp chất trong quế còn giúp ổn định đường huyết sau ăn.

- Cà phê + dầu ô liu: Thêm dầu ô liu vào cà phê không chỉ giúp hương vị trở nên béo mượt, dịu hơn mà còn tạo thêm mùi thơm nhẹ đặc trưng. Cách kết hợp này được cho là có thể tăng khả năng chống oxy hóa và hiệu quả tỉnh táo của cà phê.