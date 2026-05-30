Bé trai sơ sinh còn dây rốn bị bỏ trong thùng carton trước cổng chùa

  • Thứ bảy, 30/5/2026 08:31 (GMT+7)
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong thùng carton trước cổng chùa ở TP Huế. Chính quyền địa phương xác minh nhân thân và làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

Cháu bé sơ sinh được người dân chăm sóc sau khi phát hiện bị bỏ trước cổng chùa ở Huế. Ảnh: Tiền Phong.

Tối 29/5, thông tin từ UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, phường vừa phối hợp cơ quan chức năng xác minh việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh Nhơn (số 171 đường Xuân 68).

Trước đó, bà Tống Thị Khuê (trú phường Phú Xuân) phát hiện bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg nằm trong thùng carton đặt trước cổng chùa. Cháu bé còn nguyên dây rốn, trên người có nước ối và dịch nhầy.

Bé mặc quần áo sơ sinh màu trắng hoa văn nhạt, bên ngoài quấn thêm áo thun trắng và áo khoác dạ nữ màu xám.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ y tế địa phương kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cháu bé và xác định tình trạng ổn định.

Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân và Đội xe 0 đồng thành phố đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, sức khỏe cháu bé ổn định, chưa cần thực hiện các biện pháp hồi sức.

UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo công an phường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh nhân thân cháu bé, đồng thời hoàn thiện thủ tục xử lý trường hợp trẻ em bị bỏ rơi theo quy định pháp luật.

Theo Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

