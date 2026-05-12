Người đàn ông bị bỏ lại ở cổng chùa đã về với gia đình

  • Thứ ba, 12/5/2026 17:01 (GMT+7)
Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng, cho biết người đàn ông bị bỏ lại trước cổng ngôi chùa trên địa bàn đã được người thân đón về.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 12/5, ông Vũ Duy Sỹ, Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng cho biết, sáng cùng ngày, người thân đến ngôi chùa trên địa bàn xã để đón người đàn ông bị bỏ lại trước đó.

Hình ảnh người đàn ông được người thân thuê taxi đưa đến rồi bỏ lại trước cổng chùa. Ảnh: VTC News.

Theo vị lãnh đạo xã, sức khỏe của người đàn ông khi được gia đình đón về vẫn ổn định. Cơ quan chức năng cũng xác định hoàn cảnh của người này và gia đình rất khó khăn, không có nơi ở ổn định và đang phải thuê trọ sinh sống.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao việc người đàn ông già yếu nghi bị người thân thuê taxi đưa đến rồi bỏ lại trước cổng ngôi chùa tại xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng trưa 10/5.

Người này bị bỏ lại cùng một số đồ đạc cá nhân và mảnh giấy với nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Chia sẻ về sự việc, trụ trì ngôi chùa cho biết, ngày 10/5, nhà chùa thấy người đàn ông trông rất yếu, không tự đi lại được và cũng không còn minh mẫn đang nằm ở khu vực cửa chùa.

“Sau một hồi lâu không thấy ai quay lại đón, nhà chùa đưa ông vào phòng để hỏi han nhưng ông lão không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Sau đó, nhà chùa kiểm tra camera thì thấy có ô tô taxi đưa ông tới rồi để ở cửa chùa”, vị trụ trì chia sẻ.

Theo vị trụ trì, đến đêm cùng ngày, một cô gái liên hệ với nhà chùa cho biết bản thân rất áy náy và thừa nhận chính mình là người thuê taxi đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá khó khăn.

Người cha bị bỏ lại cùng mảnh giấy nhờ nhà chùa cưu mang. Ảnh: VTC News.

Cô gái cho hay, sau khi mẹ qua đời được một năm, gia đình rơi vào cảnh kinh tế kiệt quệ, bản thân lại đang phải chạy thận, vừa sinh con nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì vậy, chị nghĩ đến việc gửi bố vào chùa nhờ chăm sóc. Tuy nhiên, do lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông lão trước cổng chùa cùng một ít tư trang và mẩu giấy nhờ cưu mang.

“Nhà chùa vốn có vài trường hợp dưỡng lão, nhưng những người đó còn tự sinh hoạt được. Cụ ông này phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc riêng nên nhà chùa chưa đủ điều kiện. Một số phật tử biết chuyện có chia sẻ lên mạng vì lúc ông vừa xuống xe còn bị ngã tím mắt nên mọi người rất bức xúc. Nhà chùa khuyên mọi người gỡ thông tin vì nghĩ hoàn cảnh của người con cũng quá khổ rồi, dư luận không nên tạo áp lực cho họ”, vị trụ trì nói thêm.

Theo Tiến Thắng/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

