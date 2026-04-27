Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên cầu trong đêm

Trong đêm, một người dân ở xã Hạnh Lâm (Nghệ An) bất ngờ phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên cầu cùng ít đồ dùng quần áo và 600.000 đồng tiền mặt.

Ngày 27/4, UBND xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã này đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cháu bé bị bỏ rơi mới sinh khoảng 10 ngày tuổi.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Giang (trú xóm Đức Thành, xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cầu C3 cách nhà khoảng 50m. Sự việc lập tức được ông Giang trình báo lên chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 4 kg, mới sinh khoảng 10 ngày tuổi. Thời điểm được phát hiện, cháu được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh, kèm chăn gối, một bức thư và 600.000 đồng tiền mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ xã Hạnh Lâm đã xuống xác minh, lập biên bản đồng thời kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Hiện cháu bé đang được gia đình ông Giang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ chính quyền xác định thân nhân.

UBND xã Hạnh Lâm thông báo ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì đến làm thủ tục nhận con theo quy định. Sau ngày 7/5, nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.