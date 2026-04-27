Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên cầu trong đêm

  • Thứ hai, 27/4/2026 12:34 (GMT+7)
Trong đêm, một người dân ở xã Hạnh Lâm (Nghệ An) bất ngờ phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên cầu cùng ít đồ dùng quần áo và 600.000 đồng tiền mặt.

Ngày 27/4, UBND xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã này đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cháu bé bị bỏ rơi mới sinh khoảng 10 ngày tuổi.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Giang (trú xóm Đức Thành, xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cầu C3 cách nhà khoảng 50m. Sự việc lập tức được ông Giang trình báo lên chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 4 kg, mới sinh khoảng 10 ngày tuổi. Thời điểm được phát hiện, cháu được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh, kèm chăn gối, một bức thư và 600.000 đồng tiền mặt.

hời điểm phát hiện, cháu bé bị bỏ rơi cùng ít đồ dùng và 600.000 đồng tiền mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ xã Hạnh Lâm đã xuống xác minh, lập biên bản đồng thời kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Hiện cháu bé đang được gia đình ông Giang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ chính quyền xác định thân nhân.

Cháu bé hiện được giao cho ông Nguyễn Quang Giang chăm sóc.

UBND xã Hạnh Lâm thông báo ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì đến làm thủ tục nhận con theo quy định. Sau ngày 7/5, nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bé gái sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa Đại Bi

UBND phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Đại Bi.

06:51 17/4/2026

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm thư tay 'con là sinh viên'

Một bé gái khoảng 20 ngày tuổi được phát hiện trước cổng nhà người dân ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng). Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé là bức thư tay của người mẹ tự nhận là sinh viên gửi gắm con trong hoàn cảnh không thể nuôi dưỡng.

21:13 31/3/2026

Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Bé trai 7 ngày tuổi được đặt trong một chiếc giỏ trước cổng nhà dân ở Bắc Ninh, kèm theo bức thư nhắn gửi mong người nhặt được sẽ nuôi dưỡng cháu nên người.

16:24 30/3/2026

Ngọc Tú/Tiền Phong

    Thả kỳ đà hoa và vích biển 60 kg về tự nhiên

    11:06 27/4/2026

    0

    Trong những ngày cuối tháng 4, công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Cà Mau ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các cơ quan chức năng phối hợp cùng người dân liên tiếp tổ chức tái thả các loài động vật quý hiếm về với thiên nhiên.

