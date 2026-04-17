Bé gái sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa Đại Bi

  Thứ sáu, 17/4/2026 06:51 (GMT+7)
UBND phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Đại Bi.

Theo thông tin từ UBND phường Hạp Lĩnh, khoảng 17h ngày 13/4, người dân phát hiện một bé gái khoảng 4-5 ngày tuổi, chưa rụng rốn, bị bỏ lại trên ghế đá trong khuôn viên chùa Đại Bi, tổ dân phố Thượng.

Cháu bé khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Đại Bi, tổ dân phố Thượng, phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tiếp nhận vụ việc và bàn giao cháu bé cho đại diện chùa Đại Bi tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Qua kiểm tra ban đầu, bé có sức khỏe ổn định, không phát hiện dấu hiệu dị tật. Khi được phát hiện, cháu bé nặng khoảng 3,2 kg, được quấn trong khăn nỉ màu kem, mặc áo và quần màu xanh, kèm theo một tờ giấy ghi thông tin về ngày sinh.

UBND phường Hạp Lĩnh thông báo, ai là thân nhân của cháu bé, đề nghị đến trụ sở UBND phường, số 39, đường Nguyễn Thủ Tiệp hoặc liên hệ trực tiếp với chùa Đại Bi để làm thủ tục nhận lại.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thực hiện các thủ tục khai sinh cho cháu bé theo quy định.

Trường hợp có cá nhân, tổ chức xin nhận nuôi, UBND phường sẽ phối hợp với đơn vị đang chăm sóc cháu để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tài xế liều lĩnh dừng xe giữa quốc lộ cứu bé gái

Một tài xế ở Đà Nẵng dừng xe giữa Quốc lộ 1 để kịp thời cứu một bé gái thoát khỏi tình huống nguy hiểm được lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế liên hệ biểu dương.

18:59 5/4/2026

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm thư tay 'con là sinh viên'

Một bé gái khoảng 20 ngày tuổi được phát hiện trước cổng nhà người dân ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng). Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé là bức thư tay của người mẹ tự nhận là sinh viên gửi gắm con trong hoàn cảnh không thể nuôi dưỡng.

21:13 31/3/2026

Danh tính người mẹ vụ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Liên quan vụ bé gái còn nguyên dây rốn, bị kiến bu khi bị bỏ giữa rẫy sầu riêng ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác định mẹ cháu là thiếu nữ 17 tuổi.

07:32 13/2/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Văn Chương/VTC News

    Đọc tiếp

    TP.HCM ban phao hoa tai 8 diem dip 30/4 va 1/5 hinh anh

    TP.HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp 30/4 và 1/5

    27 phút trước 07:02 17/4/2026

    0

    Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

    3 ngay thap thom vi chi vang cua nguoi phu nu hinh anh

    3 ngày thấp thỏm vì chỉ vàng của người phụ nữ

    41 phút trước 06:47 17/4/2026

    0

    Bỏ quên chỉ vàng tại một cửa hàng thú y, người phụ nữ Nghệ An lo lắng “mất ăn, mất ngủ” suốt nhiều ngày. May mắn, tài sản tích cóp đã được người nhặt được tìm cách trả lại.

    Doi tuong mang rua co thu trong hang da tren nui hinh anh

    Đối tượng mang rựa cố thủ trong hang đá trên núi

    48 phút trước 06:41 17/4/2026

    0

    Người đàn ông ở Quảng Ngãi nghi rối loạn tâm thần dùng hung khí tấn công người khác, sau đó lên núi cố thủ, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức vây bắt, khống chế sau nhiều giờ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

