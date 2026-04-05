Tài xế liều lĩnh dừng xe giữa quốc lộ cứu bé gái

  Chủ nhật, 5/4/2026 18:59 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Một tài xế ở Đà Nẵng dừng xe giữa Quốc lộ 1 để kịp thời cứu một bé gái thoát khỏi tình huống nguy hiểm được lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế liên hệ biểu dương.

Chiều 5/4, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa nắm thông tin và liên hệ để biểu dương hành động nhân văn của tài xế Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP. Đà Nẵng). Đồng thời, lực lượng chức năng cũng giải thích rõ tình huống để tài xế yên tâm, không lo bị xử phạt khi buộc phải dừng xe giữa đường nhằm cứu người.

Tai xe cuu be gai anh 1

Tài xế Tố dừng xe khẩn cấp giữa quốc lộ, sau đó trèo qua dải phân cách để ứng cứu kịp thời bé gái thoát tình huống nguy hiểm. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra vào chiều 4/4 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phú Lộc (TP. Huế), lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, khoảng 15h30 cùng ngày, anh Tố điều khiển xe tải biển số 29A-083.47 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí Km860 (xã Phú Lộc, Huế) thì phát hiện một bé gái đứng bên lề rồi bất ngờ chạy ra giữa làn xe, anh Tố lập tức giảm tốc, liên tục bấm còi cảnh báo các phương tiện phía sau.

Tình huống trở nên nguy hiểm khi cháu bé chui qua khe hở của dải phân cách để sang làn ngược chiều, đúng lúc nhiều phương tiện di chuyển tới. Nhận thấy nguy cơ tai nạn cận kề, tài xế Tố nhanh chóng dừng xe, mở cửa lao ra giữa đường, tiếp cận và bế cháu bé vào khu vực an toàn.

Theo anh Tố, thời điểm đó có một ôtô con đi tới nhưng đã kịp đánh lái tránh va chạm. Sau khi đưa cháu bé rời khỏi khu vực nguy hiểm, anh Tố bàn giao lại cháu bé cho người nhà rồi tiếp tục hành trình.

Hành động dứt khoát, kịp thời của nam tài xế nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, được xem là nghĩa cử đẹp cần được lan tỏa trong xã hội.

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

