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Xã hội

Nữ sinh lớp 8 đi chăn bò thuê bị sét đánh tử vong

  • Thứ sáu, 5/6/2026 13:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Em K.H.L. (học lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đi chăn bò thuê tại cánh đồng trên địa bàn xã, trong lúc tìm nơi trú mưa không may bị sét đánh trúng.

Nơi nữ sinh L. bị sét đánh. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 5/6, UBND xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đau buồn với gia đình nữ sinh K.H.L (SN 2011, trú làng Ia Khưng, xã Chư Pưh), tử vong do sét đánh khi đang chăn bò.

Theo đó, chiều 4/6, em K.H.L. chăn bò thuê tại cánh đồng trên địa bàn xã. Thời điểm này ,khu vực em chăn bò bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm sấm sét.

Trong lúc tìm nơi trú mưa, em L không may bị sét đánh. Dù được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, em L vừa hoàn thành chương trình lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Trãi. Gia đình em thuộc diện khó khăn nên sau giờ học, em đi chăn bò thuê phụ giúp bố mẹ.

UBND xã Chư Pưh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những trận mưa dông đầu mùa thường kèm theo sấm sét, cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là những cây cao hoặc đứng đơn độc.

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https://tienphong.vn/nu-sinh-lop-8-di-chan-bo-thue-bi-set-danh-tu-vong-post1849043.tpo

Theo Tiền Lê/Tiền Phong

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