Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa kèm thư nhờ cưu mang

  • Thứ bảy, 23/5/2026 08:14 (GMT+7)
Khoảng 19h07 ngày 22/5, tại khu vực cổng chùa thôn Hộ Vệ (xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh), người dân phát hiện túi xách bên trong có bé trai sơ sinh cùng một số vật dụng cá nhân.

Bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng chùa ở Bắc Ninh kèm lá thư của mẹ. Ảnh: VTC News.

Đi kèm là lá thư được cho là của mẹ cháu bé với nội dung: “Vì hoàn cảnh gia đình nên con không nuôi được cháu, mong nhờ chùa giúp đỡ cháu nên người, đừng mang cháu đi đâu. Con xin gửi cháu cho nhà chùa. Cháu sinh ngày 2/4/2026 âm lịch”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp nhà chùa chăm sóc sức khỏe cho cháu bé, đồng thời phát thông báo tìm thân nhân theo quy định.

Theo đại diện địa phương, nếu sau 15 ngày vẫn không tìm được người thân, UBND xã Bắc Ninh sẽ hoàn tất thủ tục để bàn giao cháu cho nhà chùa nuôi dưỡng theo nguyện vọng để lại trong thư.

Trước đó, ngày 10/3, UBND phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh cũng phát thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường tại tổ dân phố Lam Cầu.

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 20h30 ngày 6/3, trên đường đi từ phường Thuận Thành về nhà, khi đến khu vực lối rẽ từ tỉnh lộ 280 vào tổ dân phố Dực Vy, ông Đỗ Duy Quân (SN 1974, trú tổ dân phố Lam Cầu, phường Mão Điền) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé được quấn trong chăn màu xanh. Các vật dụng đi kèm gồm một hộp sữa trẻ em nhãn hiệu Synbiotic và một bình sữa. Ngoài ra, không có giấy tờ hay thông tin cá nhân khác.

Qua kiểm tra sơ bộ, cháu bé có sức khỏe ổn định, không phát hiện dị hình hay dị tật. Bé được xác định khoảng 3 ngày tuổi, chưa rụng rốn và nặng khoảng 3,5 kg.

Sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, ông Đỗ Duy Quân đưa bé về nhà để cùng vợ là bà Lê Thị Tâm chăm sóc.

Đến ngày 7/3, vợ chồng ông Quân trình báo sự việc với tổ trưởng tổ dân phố Lam Cầu để thông tin tới Công an phường Mão Điền xử lý theo quy định.

Theo Văn Chương/VTC News

