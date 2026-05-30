Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chi tiết cách tính lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7

  • Thứ bảy, 30/5/2026 08:24 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ ngày 1/7.

Ngày 29/5, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

luong co so anh 1

Cách tính lương với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo thông tư, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động…

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công thức tính mức lương thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng lương cơ sở 2.530.000 nhân hệ số lương hiện hưởng.

Trong khi đó, mức phụ cấp hiện hưởng sẽ bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Thông tư quy định, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán theo quy định và được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng…

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Từ ngày 1/7, lương hưu có thể gần 40 triệu đồng/tháng

Mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 kéo khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng. Với mức đóng tối đa theo quy định, lương hưu cao nhất được hưởng gần 40 triệu đồng/tháng.

20:46 20/5/2026

Chính thức tăng lương cơ sở từ 1/7

Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026 ngày 15/5 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

09:15 17/5/2026

Bảng lương công chức từ 1/7

Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

07:46 17/5/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/chi-tiet-cach-tinh-luong-co-so-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tu-17-post1847452.tpo

Theo Luân Dũng/Tiền Phong

lương cơ sở tính lương lương công chức bộ nội vụ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý