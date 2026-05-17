Bảng lương công chức từ 1/7

Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/7.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng thì bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2026 như sau:

Chuyên gia cao cấp

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 8,80 22.264.000 2 9,40 23.782.000 3 10,00 25.300.000

A3 - Nhóm 1 (A3.1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 6,20 15.686.000 2 6,56 16.596.800 3 6,92 17.507.600 4 7,28 18.418.400 5 7,64 19.329.200 6 8,00 20.240.000

A3 - Nhóm 2 (A3.2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 5,75 14.547.500 2 6,11 15.458.300 3 6,47 16.369.100 4 6,83 17.279.900 5 7,19 18.190.700 6 7,55 19.101.500

A2 - Nhóm 1 (A2.1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 4,40 11.132.000 2 4,74 11.992.200 3 5,08 12.852.400 4 5,42 13.712.600 5 5,76 14.572.800 6 6,10 15.433.000 7 6,44 16.293.200 8 6,78 17.153.400

A2 - Nhóm 2 (A2.2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 4,00 10.120.000 2 4,34 10.980.200 3 4,68 11.840.400 4 5,02 12.700.600 5 5,36 13.560.800 6 5,70 14.421.000 7 6,04 15.281.200 8 6,38 16.141.400

A1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 2,34 5.920.200 2 2,67 6.755.100 3 3,00 7.590.000 4 3,33 8.424.900 5 3,66 9.259.800 6 3,99 10.094.700 7 4,32 10.929.600 8 4,65 11.764.500 9 4,98 12.599.400

A0

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 2,10 5.313.000 2 2,41 6.097.300 3 2,72 6.881.600 4 3,03 7.665.900 5 3,34 8.450.200 6 3,65 9.234.500 7 3,96 10.018.800 8 4,27 10.803.100 9 4,58 11.587.400 10 4,89 12.371.700

B

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 1,86 4.705.800 2 2,06 5.211.800 3 2,26 5.717.800 4 2,46 6.223.800 5 2,66 6.729.800 6 2,86 7.235.800 7 3,06 7.741.800 8 3,26 8.247.800 9 3,46 8.753.800 10 3,66 9.259.800 11 3,86 9.765.800 12 4,06 10.271.800

C - Nhóm 1 (C1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 1,65 4.174.500 2 1,83 4.629.900 3 2,01 5.085.300 4 2,19 5.540.700 5 2,37 5.996.100 6 2,55 6.451.500 7 2,73 6.906.900 8 2,91 7.362.300 9 3,09 7.817.700 10 3,27 8.273.100 11 3,45 8.728.500 12 3,63 9.183.900

C - Nhóm 2 (C2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 1,50 3.795.000 2 1,68 4.250.400 3 1,86 4.705.800 4 2,04 5.161.200 5 2,22 5.616.600 6 2,40 6.072.000 7 2,58 6.527.400 8 2,76 6.982.800 9 2,94 7.438.200 10 3,12 7.893.600 11 3,30 8.349.000 12 3,48 8.804.400

C - Nhóm 3 (C3)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 1,35 3.415.500 2 1,53 3.870.900 3 1,71 4.326.300 4 1,89 4.781.700 5 2,07 5.237.100 6 2,25 5.692.500 7 2,43 6.147.900 8 2,61 6.603.300 9 2,79 7.058.700 10 2,97 7.514.100 11 3,15 7.969.500 12 3,33 8.424.900