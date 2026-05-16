Đại biểu Quốc hội: Không để cán bộ cơ sở 'ngập' trong giấy tờ

Theo đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, giai đoạn tới phải tập trung 3 việc, trong đó xây dựng hệ thống dữ liệu, chính quyền số liên thông để cán bộ cơ sở không “ngập" trong giấy tờ.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Đoàn Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói: Khi đi tiếp xúc cử tri, nghe phản ánh của cán bộ cơ sở và người dân, tôi nhận thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay là độ “lệch pha” giữa nhiệm vụ được giao và điều kiện bảo đảm thực thi.

Cấp xã được giao nhiều việc hơn, trách nhiệm nặng hơn, nhưng con người, năng lực chuyên môn, hạ tầng số, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ và cơ chế phối hợp liên thông chưa phải nơi nào cũng theo kịp.

Có nơi cán bộ rất tâm huyết nhưng quá tải; có nơi đã phân quyền nhưng nguồn lực lại chưa tương xứng; có nơi thẩm quyền rõ trên giấy tờ nhưng quy trình phối hợp với sở, ngành vẫn còn vướng.

Vì vậy, tôi nghĩ giai đoạn tới phải tập trung 3 việc: Hoàn thiện thể chế để phân quyền thực chất; đầu tư mạnh cho năng lực đội ngũ cấp xã; xây dựng hệ thống dữ liệu, chính quyền số liên thông để cán bộ cơ sở không bị “ngập” trong giấy tờ.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chỉ thật sự thành công khi người dân cảm thấy việc của mình được giải quyết nhanh hơn, minh bạch hơn, nhân văn hơn; và cán bộ cơ sở cảm thấy mình được trao quyền, được bảo vệ, được đãi ngộ xứng đáng để phụng sự nhân dân.

Về áp lực công việc, tôi rất chia sẻ với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay. Khi chúng ta nói cấp xã là nơi gần dân nhất, sát dân nhất cũng phải thấy rằng đây chính là nơi chịu áp lực trực tiếp nhất.

Báo chí cũng đã phản ánh thực tế có phòng cấp xã phải “gánh” việc của 6 - 7 sở, ngành, trong khi năng lực, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách chưa tương xứng.

Nếu chỉ giao thêm việc mà không điều chỉnh phụ cấp, biên chế, đào tạo, công cụ làm việc và cơ chế bảo vệ cán bộ thì rất dễ dẫn đến quá tải, sai sót, tâm lý e ngại trách nhiệm, thậm chí làm giảm chất lượng phục vụ nhân dân.

Cải cách bộ máy không thể thành công nếu người trực tiếp vận hành bộ máy bị bỏ lại phía sau.​

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Đoàn Hà Nội: Chúng ta cần giải quyết theo hướng đồng bộ. Trước hết, phải rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp xã, không để một đầu mối quá nhỏ phải ôm quá nhiều việc vượt quá năng lực thực tế. Thứ hai, cần có cơ chế phân loại xã, phường theo quy mô dân số, diện tích, đặc thù đô thị - nông thôn - miền núi - hải đảo để bố trí số lượng phòng chuyên môn và cán bộ phù hợp. Chính phủ cũng đã có định hướng cho phép tăng số lượng phòng chuyên môn tại nơi đông dân, khối lượng công việc lớn, đây là một hướng đi đúng.