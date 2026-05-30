Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa trước tượng Bác Hồ tại Singapore

  • Thứ bảy, 30/5/2026 09:16 (GMT+7)
Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa trước tượng Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor-Leste

Ngày 29/5, nhân dịp tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor-Leste, José Ramos-Horta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.

Hợp tác công nghệ sẽ thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Singapore chứng kiến Lễ trao đổi các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực liên quan công nghệ.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Vietnam+

