Bé trai nổi đầy mảng bầm tím sau bữa ăn thịt nướng

Sau khi ăn thịt nướng cuốn xà lách sống tại nhà hàng, bé trai 6 tuổi bất ngờ nổi đầy mảng bầm tím và tụ máu khắp cơ thể. Kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ phát hiện trẻ nhiễm giun.

Theo Tencent News, mới đây, các bác sĩ khoa Nhi của Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn Thâm Quyến đã tiếp nhận bé trai 6 tuổi nhập viện trong tình trạng cơ thể xuất hiện dày đặc các mảng bầm tím và tụ máu bất thường. Gia đình rất hoang mang khi thấy con nổi đầy vết bầm dù không va chạm mạnh, thậm chí lo sợ bé mắc bệnh bạch cầu.

Hai chân trẻ chi chít vết tím bầm.

Khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy chỉ số huyết sắc tố và tiểu cầu của bệnh nhi vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, số lượng bạch cầu ái toan lại tăng vọt bất thường. Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy tiểu cầu của bé bị rối loạn chức năng, không thể hoạt động bình thường trong quá trình đông máu. Đồng thời, chỉ số IgE toàn phần cũng tăng cao rõ rệt.

Sau nhiều lần xét nghiệm phân bằng phương pháp cô đặc mẫu, các bác sĩ phát hiện trứng giun móc và sau đó tiếp tục nuôi cấy tìm thấy ấu trùng giun móc trong phân bệnh nhi. Bé được chẩn đoán mắc rối loạn chức năng tiểu cầu liên quan tăng bạch cầu ái toan do nhiễm ký sinh trùng.

Khi truy tìm nguyên nhân, gia đình cho biết trước đó khoảng một tuần, bé từng ăn thịt nướng cuốn xà lách sống tại nhà hàng. Theo nhận định của bác sĩ, đây nhiều khả năng chính là nguồn lây khiến trẻ nhiễm ký sinh trùng.

Giun móc là loại ký sinh trùng nhỏ sống trong ruột non của người và động vật. Chúng có phần miệng giống chiếc móc nhỏ, dùng để bám vào thành ruột rồi hút máu để tồn tại.

Các chuyên gia cho biết giun móc có thể tồn tại dưới dạng trứng, ấu trùng hoặc giun trưởng thành trong cơ thể người. Sau đó, chúng tiếp tục theo phân ra môi trường đất và hình thành vòng lây nhiễm mới. Rau sống nếu không được rửa sạch kỹ hoặc chế biến an toàn có thể trở thành “cầu nối” đưa ký sinh trùng vào cơ thể.

Sau khi được điều trị bằng thuốc tẩy giun đường uống, tình trạng của bé cải thiện rõ rệt. Một tuần sau tái khám, tỷ lệ bạch cầu ái toan đã giảm mạnh từ 46,2% xuống còn 9,6%, cơ thể cũng không xuất hiện thêm vết bầm mới.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tự nhiên nổi bầm tím, va chạm nhẹ cũng tím tái, đau bụng kéo dài, biếng ăn, da xanh xao hoặc xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu ái toan tăng cao. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo nhiễm ký sinh trùng.

Để phòng ngừa, các loại rau lá xanh cần được rửa thật kỹ và nên chần hoặc nấu chín trước khi ăn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Sau khi chơi đất cát hoặc tiếp xúc bùn đất, trẻ không nên dùng tay cầm thức ăn ngay mà cần rửa tay sạch bằng xà phòng. Theo các bác sĩ, ăn rau sống không đồng nghĩa hoàn toàn với “lành mạnh”, bởi nếu chế biến không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng vẫn có thể xảy ra.