Đồng rupee mất giá kỷ lục

Đồng rupee liên tục suy yếu do thuế quan Mỹ và dòng vốn rút mạnh, trong khi bế tắc thương mại kéo dài khiến nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài quan sát.

Giới giao dịch cho biết tâm lý thị trường ngày càng thận trọng khi đồng rupee Ấn Độ tiếp tục xu hướng suy yếu. Ảnh: Reuters.

Không đồng tiền nào chịu tác động mạnh từ thuế quan Mỹ như đồng rupee của Ấn Độ, và đồng tiền này có thể còn giảm thêm khi nhà đầu tư rút vốn cho đến khi xuất hiện một thỏa thuận thương mại với Washington, theo Reuters.

Rupee được đánh giá là một trong những đồng tiền có diễn biến “kém khả quan” nhất thế giới năm nay. Đồng nội tệ Ấn Độ này đã giảm 6% từ đầu năm và rơi xuống mức thấp kỷ lục 91,075 INR đổi 1 USD , trong bối cảnh thâm hụt thương mại nới rộng, mức thuế 50% của Mỹ và dòng vốn ngoại rút mạnh khỏi thị trường.

Tính theo rổ tiền tệ của các đối tác thương mại, giá trị thực của đồng rupee đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Thông thường, mức giảm sâu như vậy là tín hiệu cho thấy đồng tiền có thể phục hồi. Tuy vậy, các nhà đầu tư cho rằng bối cảnh hiện tại khác trước, khi họ đã rút kỷ lục 18 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu Ấn Độ trong năm nay và vẫn giữ tâm lý thận trọng, dù đồng rupee đang ở vùng giá rẻ.

Theo ông Vivek Rajpal, chiến lược gia vĩ mô châu Á tại JB Drax Honore, thị trường đang dần mất kiên nhẫn khi nhiều tháng đàm phán thương mại Mỹ - Ấn vẫn chưa mang lại tiến triển rõ rệt. Ông cho rằng thị trường cần tín hiệu cho thấy mức thuế của Mỹ chỉ mang tính tạm thời.

Ấn Độ và Mỹ đã đàm phán xuyên suốt năm 2025, và Cố vấn Kinh tế trưởng Ấn Độ kỳ vọng hai bên có thể đạt thỏa thuận vào tháng 3/2026. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế châu Á đã đạt thỏa thuận hoặc tạm hoãn thuế quan với Mỹ, khiến Ấn Độ chịu tác động trực diện và rupee trở thành “bộ giảm sốc”.

Việc đồng nội tệ xuống giá có thể giảm bớt tác động của thuế quan, nhưng với mức thuế 50%, các nhà kinh tế cho rằng rupee cần “yếu thêm” để bù đắp. Thâm hụt thương mại và dòng vốn chảy ra vẫn gây áp lực lớn, và chưa có dấu hiệu đảo chiều khi chưa đạt được thỏa thuận thương mại.

Thông tin rằng ngân hàng trung ương Ấn Độ không có kế hoạch can thiệp trái với diễn biến thị trường càng củng cố kỳ vọng rupee còn suy yếu. Dù vậy, các tổ chức như HSBC, Citi, Goldman Sachs và JP Morgan đã có đánh giá tích cực hơn về thị trường cổ phiếu Ấn Độ gần đây, đặt niềm tin rằng triển vọng kinh tế sẽ cải thiện trong năm 2026, nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất và khả năng phục hồi của rupee.

Bên cạnh diễn biến của đồng rupee, thị trường chứng khoán Ấn Độ năm 2025 cũng kém tích cực hơn nhiều thị trường mới nổi khác. Chỉ số Nifty 50 (đại diện cho 50 cổ phiếu lớn nhất tại Ấn Độ) chỉ tăng khoảng 10%, trong khi MSCI Emerging Markets (thước đo chung của các thị trường mới nổi toàn cầu) tăng 26%. Sự chênh lệch này khiến Ấn Độ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Một số nhà đầu tư so sánh diễn biến của đồng rupee với quá trình nhân dân tệ mất giá trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Khi đó, nhân dân tệ giảm khoảng 12% từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2020 do các đợt áp thuế “ăn miếng trả miếng”.

Bà Jitania Kandhari, Phó CIO tại Morgan Stanley Investment Management nhận định: “Đồng rupee có thể còn phải giảm để duy trì sức cạnh tranh nếu thuế quan được duy trì”.

Bà cho biết công ty vẫn giữ quan điểm tích cực với thị trường Ấn Độ dù đã giảm một phần tỷ trọng.

Cùng quan điểm về áp lực cạnh tranh, ông Kunjal Gala, Trưởng bộ phận thị trường mới nổi toàn cầu tại Federated Hermes cho biết việc rupee mất giá là cần thiết để cải thiện khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, ông bổ sung rằng một đồng rupee yếu lại gây khó cho nhà đầu tư toàn cầu vì lợi nhuận tính theo USD bị bào mòn.